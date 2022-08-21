У Туреччині вантажівка влетіла в натовп - багато загиблих: фото та відео моменту ДТП

На південному сході Туреччини сталася ДТП зі смертельним наслідком - вантажівка врізалася в кафе, від чого загинуло понад 10 людей, інформує Апостроф.

Про це повідомляє агентство "Анадолу".

Це сталося у провінції Мардін. Повідомляється, що в центрі району зіткнулися 3 автомобілі. На місце прибули поліція, пожежна охорона та бригади швидкої медичної допомоги. Тим часом вантажівка на повному ходу протаранила два автомобілі, після чого влетіла в стіну кафе.

Окрім фото, у мережі з'явилися відео. Дані кадри містять елементи 18+, тому не рекомендуються для перегляду людям з нестійкою психікою.

В результаті загинуло понад 10 людей, ще 29 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.


Євген Устименко, Апостроф





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