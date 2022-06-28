Укравтодор дозволив вантажівкам їздити у спеку

Рішення прийняте через ситуацію в країні та суттєві зміни у логістиці, інформує ZN.ua.

Укравтодор дозволив вантажівкам їздити у спеку
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Цього року «Укравтодор» не запроваджуватиме сезонні обмеження руху для вантажівок при підвищених температурних показниках повітря. Про це повідомило Державне агентство автомобільних доріг України.

«У літній період вантажний транспорт масою до 40 тонн може рухатись дорогами країни без обмежень. «Укравтодор» не запроваджує сезонні обмеження руху для вантажівок загальною масою до 40 тонн у денну пору доби при підвищених температурних показниках повітря», — йдеться в повідомленні.

В агентстві зазначають, що відповідне рішення прийняте через ситуацію в країні з переорієнтацією експорту на дорожню мережу та суттєві зміни у логістиці.

«До повномасштабного вторгнення росії, Україна експортувала здебільшого морем. Зараз, через блокування портів, країна перенаправила потоки товару на залізничні та автомобільні шляхи. Розуміємо важливість логістики сьогодні, тож задля уникнення перебоїв у транспортуванні життєвонеобхідних вантажів, сезонні обмеження цього року не вводяться», - йдеться в повідомденні.

Водночас в «Укравтодорі» нагадують, що рух вантажівок повинен здійснюватися з дотриманням вагових параметрів як по загальній масі, так і по осьовому навантаженню у будь-який час доби. Відповідно до норм, максимальна вага вантажного транспортного засобу під час перевезень дорогами країни складає 40 тонн.

Зазначається, що у випадку запровадження обмежень руху, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. № 879, на автомобільних дорогах загального користування державного значення «Укравтодор» поінформує перевізників, організації та зацікавлені відомства про прийняті рішення.

Як повідомлялося, для відновлення дорожньої інфраструктури необхідно щонайменше 900 мільярдів гривень. І відбудова повинна бути здійснена за рахунок російських коштів, які заморожені в європейських та інших країнах.

По матерiалам: Укравтодор /

Лія Ільченко, ZN.ua





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