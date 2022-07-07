Європарламент дозволив українцям користуватися своїми правами в ЄС

Європарламент дозволив біженцям з України користуватися в межах Європейського союзу національними водійськими правами. Згідно з повідомленням на сайті Європарламенту, таке рішення 7 липня підтримали 561 депутатів, 6 висловились проти, ще 5 утрималися.

Таки м чином українці, які втекли від вторгнення Росії та отримали статус тимчасового захисту, зможуть продовжувати користуватися українськими водійськими правами без необхідності обмінювати їх на водійські права ЄС або здавати новий іспит на водіння, доки вони користуються статусом тимчасового захисту.

Якщо ж людина втратить або загубить права, країни ЄС зможуть видати нові водійські права ЄС за умови, Україна підтвердить наявність в особи дійсного водійського посвідчення в країні, а прохач надасть довідку, що підтверджує фізичну і психічну придатність до водіння.

Також українські біженці, які працювали водіями вантажівок і автобусів, зможуть підтвердити в ЄС сертифікати про професійну компетентність, видані в Україні, після короткого курсу навчання та іспиту. Це працювати в ЄС на період тимчасового захисту та допомагати експортувати українські товари.

Тепер рішення має офіційно ухвалити Рада ЄС. Регламент набуде чинності через п’ять днів після його публікації в Офіційному журналі ЄС.