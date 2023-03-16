Не авто, а суцільний головний біль: які машини краще не купувати українцям у Європі

Експерти склали список автомобілів, які, окрім головного болю, нічого водієві не принесуть. Йдеться про авто, які краще не купувати у країнах Європи, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Апостроф".

Так, існує кілька моделей, які не рекомендують купувати через часті проблеми технічного характеру. Всі вони різняться залежно від року випуску, ринку та інших факторів.

У списку найнебажаніших авто для тих, хто шукає зручність та надійність, п'ять моделей.

Fiat Punto

Дане авто італійської компанії часто фігурує у списку транспорту, що має численні проблеми з електронікою, ходовою та трансмісією.

Alfa Romeo Giulia

Ця італійська красуня теж не надто надійна і має проблеми з електронікою, двигуном та системою охолодження.

Renault Megane

Це французьке авто також "славиться" проблемами з електронікою, двигуном та ходовою.

Volkswagen Golf Mk5

Цей автомобіль німецької компанії має проблеми з коробкою передач, електронікою та гальмівною системою.

Citroen C4

Цей автомобіль французької компанії Citroen має проблеми з електронікою, гальмівною системою та зчепленням.

Експерти зауважують, що кожна модель може мати проблеми, і що найкращий спосіб вибору авто перед покупкою - дослідження та тестування.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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