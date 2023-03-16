Не авто, а суцільний головний біль: які машини краще не купувати українцям у Європі

Експерти склали список автомобілів, які, окрім головного болю, нічого водієві не принесуть. Йдеться про авто, які краще не купувати у країнах Європи, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф".

Так, існує кілька моделей, які не рекомендують купувати через часті проблеми технічного характеру. Всі вони різняться залежно від року випуску, ринку та інших факторів.

У списку найнебажаніших авто для тих, хто шукає зручність та надійність, п'ять моделей.

Fiat Punto

Дане авто італійської компанії часто фігурує у списку транспорту, що має численні проблеми з електронікою, ходовою та трансмісією.

Alfa Romeo Giulia

Ця італійська красуня теж не надто надійна і має проблеми з електронікою, двигуном та системою охолодження.

Renault Megane

Це французьке авто також "славиться" проблемами з електронікою, двигуном та ходовою.

Volkswagen Golf Mk5

Цей автомобіль німецької компанії має проблеми з коробкою передач, електронікою та гальмівною системою.

Citroen C4

Цей автомобіль французької компанії Citroen має проблеми з електронікою, гальмівною системою та зчепленням.

Експерти зауважують, що кожна модель може мати проблеми, і що найкращий спосіб вибору авто перед покупкою - дослідження та тестування.