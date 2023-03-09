Автомобілі за-за кордону деяким українцям дозволять ввозити без сплати податків

Українці зможуть ввозити автомобілі з-за кордону без оподаткування. Це стосуватиметься не всіх громадян, але значної частини суспільства. Право на ввезення машини без податків отримають учасники бойових дій.

Українцям дозволять ввозити автомобілі за-за кордону без сплати податків: хто зможе скористатись такою пільгою

У Верховній раді зареєстрували відповідний законопроект №9058. Про нові ініціативи щодо оподаткування операцій з ввезення транспортних засобів пише видання sud.ua.

Ініціатором законопроекту №9058 став нардеп-"слуга" Максим Заремський. В законопроекті пропонується внести зміни до Податкового кодексу України та дозволити учасникам бойових дій не сплачувати податок на ввезення транспортного засобу з-за кордону. Але таке право діятиме тільки в тому випадку, якщо захисник використовуватиме автівку для власних потреб. Кількість неоподатковуваних транспортних засобів лімітована одним автомобілем.

Отже, законопроектом №9058 передбачається одноразове звільнення від сплати мита на ввезення автомобіля з-закордону для громадян, які безпосередньо брали участь у захисті держави від російської агресії та у забезпеченні національної безпеки і оборони.

Українцям дозволять ввозити автомобілі за-за кордону без сплати податків: хто зможе скористатись такою пільгою

Виключеннями у запропонованих змінах до Податкового кодексу є автомобілі, які виготовленні державою-агресором, або які імпортуються з території держави-агресора чи тимчасово окупованої території.

Після ввезення транспортного засобу на територію України його безпосередній власник не може змінюватись протягом трьох років. Тобто, захисник який імпортував авто, не зможе продавати його, передавати у використання третім особам та оформлювати довіреність на інших осіб протягом трьох років з моменту його реєстрації.

У випадку, якщо громадянин усе ж вирішив продати або передати у використання імпортований автомобіль третім особам, а трирічний термін ще не збіг, він зобов'язаний буде сплатити мито на ввезення транспортного засобу.

Нагадаємо, учасники бойових дій мають право на позачергове забезпечення житлом за рахунок держави. Зокрема, одну категорію військовослужбовців зобов'язані забезпечити житлом протягом двох років після взяття на квартирний облік. Крім того, УБД мають право на часткову оплату комуналки та інші житлові пільги.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
У квітні з'явиться китайський електромобіль за $9,500У квітні з'явиться китайський електромобіль за $9,500
У Dacia Duster з'явилася нова топова версіяУ Dacia Duster з'явилася нова топова версія
У Німеччині подорожчає вартість проїзду в автобусах та поїздах з квітняУ Німеччині подорожчає вартість проїзду в автобусах та поїздах з квітня
У Dacia Sandero Stepway з'явилася екстремальна версіяУ Dacia Sandero Stepway з'явилася екстремальна версія
Депутати ВР пропонують вилучати авто у п'яних водіїв на потреби ЗСУДепутати ВР пропонують вилучати авто у п'яних водіїв на потреби ЗСУ
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні продовжують випускати легкові автомобіліВ Україні продовжують випускати легкові автомобілі
Названо найбільш популярні нові автомобілі лютого в УкраїніНазвано найбільш популярні нові автомобілі лютого в Україні
У США назвали найбезпечніші автомобілі 2023 рокуУ США назвали найбезпечніші автомобілі 2023 року
ТОП-10 найкращих автомобілів 2023 рокуТОП-10 найкращих автомобілів 2023 року
Б/в автомобілі в Україні подешевшали: скільки коштують популярні моделіБ/в автомобілі в Україні подешевшали: скільки коштують популярні моделі
П'ять найбільш незвичайних автомобілів 2023 року (фото)П'ять найбільш незвичайних автомобілів 2023 року (фото)
Експерти визначили найбільш надійні та ненадійні автомобілі сучасностіЕксперти визначили найбільш надійні та ненадійні автомобілі сучасності
В Україні різко збільшилася кількість викрадень автомобілівВ Україні різко збільшилася кількість викрадень автомобілів
Чи потрібно водіям обкатувати нові автомобілі?Чи потрібно водіям обкатувати нові автомобілі?
ТОП-10 автомобілів, які найбільше розчаруютьТОП-10 автомобілів, які найбільше розчарують
Последние новости
Подгружаем последние новости