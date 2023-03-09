Автомобілі за-за кордону деяким українцям дозволять ввозити без сплати податків

Українці зможуть ввозити автомобілі з-за кордону без оподаткування. Це стосуватиметься не всіх громадян, але значної частини суспільства. Право на ввезення машини без податків отримають учасники бойових дій.

У Верховній раді зареєстрували відповідний законопроект №9058. Про нові ініціативи щодо оподаткування операцій з ввезення транспортних засобів пише видання sud.ua.

Ініціатором законопроекту №9058 став нардеп-"слуга" Максим Заремський. В законопроекті пропонується внести зміни до Податкового кодексу України та дозволити учасникам бойових дій не сплачувати податок на ввезення транспортного засобу з-за кордону. Але таке право діятиме тільки в тому випадку, якщо захисник використовуватиме автівку для власних потреб. Кількість неоподатковуваних транспортних засобів лімітована одним автомобілем.

Отже, законопроектом №9058 передбачається одноразове звільнення від сплати мита на ввезення автомобіля з-закордону для громадян, які безпосередньо брали участь у захисті держави від російської агресії та у забезпеченні національної безпеки і оборони.

Виключеннями у запропонованих змінах до Податкового кодексу є автомобілі, які виготовленні державою-агресором, або які імпортуються з території держави-агресора чи тимчасово окупованої території.

Після ввезення транспортного засобу на територію України його безпосередній власник не може змінюватись протягом трьох років. Тобто, захисник який імпортував авто, не зможе продавати його, передавати у використання третім особам та оформлювати довіреність на інших осіб протягом трьох років з моменту його реєстрації.

У випадку, якщо громадянин усе ж вирішив продати або передати у використання імпортований автомобіль третім особам, а трирічний термін ще не збіг, він зобов'язаний буде сплатити мито на ввезення транспортного засобу.

Нагадаємо, учасники бойових дій мають право на позачергове забезпечення житлом за рахунок держави. Зокрема, одну категорію військовослужбовців зобов'язані забезпечити житлом протягом двох років після взяття на квартирний облік. Крім того, УБД мають право на часткову оплату комуналки та інші житлові пільги.