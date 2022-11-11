Українцям доведеться більше платити за держреєстрацію авто та водійські права

В Україні планують збільшити вартість оформлення та видачі посвідчення водія, прийняття іспитів для майбутніх водіїв, а також держреєстрацію та зняття з обліку автомобілів. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект №8193, свідчать дані сайту українського парламенту.

Українцям доведеться більше платити за держреєстрацію авто та водійські права

Автори цього проекту закону виходять із того, що витрати на надання послуг сервісних центрів МВС зростають через підвищення вартості оплати праці працівників; підвищення вартості бланків, різного обладнання, комп'ютерів; через інфляцію та зростання курсу долара, і т.д. Тому й запропонували підвищити ціни на вищезгадані послуги, а гроші направляти до сервісних центрів МВС.

Так, за національне посвідчення водія українцям доведеться платити 805 гривень, за прийняття теоретичного іспиту – 402 грн, за прийняття практичного іспиту – 537 грн, за обмін посвідчення водія – 402 грн, а за міжнародне посвідчення водія – 268 грн.

Українцям доведеться більше платити за держреєстрацію авто та водійські права

Наразі законопроект № 8193 перебуває на розгляді у профільному парламентському Комітеті з питань транспорту та інфраструктури. Невдовзі його мають обговорити народні депутати Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше суд пояснив, коли в Україні водія не можна штрафувати за перевищення швидкості.


Максимов Віталій, Тудей





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