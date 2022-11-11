Українцям доведеться більше платити за держреєстрацію авто та водійські права

В Україні планують збільшити вартість оформлення та видачі посвідчення водія, прийняття іспитів для майбутніх водіїв, а також держреєстрацію та зняття з обліку автомобілів. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект №8193, свідчать дані сайту українського парламенту.

Автори цього проекту закону виходять із того, що витрати на надання послуг сервісних центрів МВС зростають через підвищення вартості оплати праці працівників; підвищення вартості бланків, різного обладнання, комп'ютерів; через інфляцію та зростання курсу долара, і т.д. Тому й запропонували підвищити ціни на вищезгадані послуги, а гроші направляти до сервісних центрів МВС.

Так, за національне посвідчення водія українцям доведеться платити 805 гривень, за прийняття теоретичного іспиту – 402 грн, за прийняття практичного іспиту – 537 грн, за обмін посвідчення водія – 402 грн, а за міжнародне посвідчення водія – 268 грн.

Наразі законопроект № 8193 перебуває на розгляді у профільному парламентському Комітеті з питань транспорту та інфраструктури. Невдовзі його мають обговорити народні депутати Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше суд пояснив, коли в Україні водія не можна штрафувати за перевищення швидкості.