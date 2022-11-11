Балонний газ: як користуватися безпечно пояснив експерт

Всі плюси балонного газу доступні за однієї головної умови — виконання простих, але важливих правил безпечної експлуатації. Про це у своїй статті для ZN.UA пише Артем Куюн, експерт «Консалтингової групи А-95», - «LPG на сторожі енергетичної безпеки».

Багато балонів, що були раптом «мобілізовані», не нові. Часто це раритети, що повернулися до активного життя з дачі/горища/OLX. Якщо ви придбали саме такий, то в ідеальному варіанті варто звернутися до спеціалізованої фірми для його діагностики. Гугліть, вони є. Якщо поруч такої немає, то принаймні відразу після першої заправки (про основні правила процесу трошки нижче) треба обробити всю зону вентиля та іржаві місця густим мильним розчином. Бульбашки підкажуть, де є витік газу. Відсутність травлення — не привід відмовитися від сервісу на технічній станції до наступної заправки.

Мильні процедури треба проводити після кожної заправки балонів, у тому числі незайманих. Редуктор і всі місця з’єднання мають бути досліджені кожного разу після підключення на місці використання.

Купівля сучасного композитного (несталевого) балону — не привід нехтувати правилами. Ба більше, досвідчені газовики кажуть, що різьбове з’єднання на металевому балоні більш надійне, ніж на пластиковому. Єдиний, хоч і важливий плюс композитного матеріалу полягає в його здатності вчасно репнути і поступово випустити надлишковий тиск. Сталеві балони, особливо старі, не такі еластичні, тому критичне підвищення тиску може призвести до вибуху.

Ті ж вимоги і до малих туристичних балончиків. Вибух «малюка» не залишить приємних спогадів. Між тим пости з проблемами використання туристичного обладнання вдома вже ширяться соцмережами. До речі, самостійно перезаряджати дрібні балончики я не радив би. Категорично.

Витікання — дуже підступна властивість скрапленого газу, адже пропан-бутан набагато важчий за повітря. Він не змішується з повітрям кімнати, як природний газ, а поступово збирається у небезпечній концентрації в найнижчій точці, до якої може дістати, наприклад, у підвалі.

Ще одна важлива порада щодо експлуатації скрапленого газу: провітрюйте приміщення під час та після використання, чадного газу ніхто не відміняв.