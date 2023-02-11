Експерти назвали найнадійніші автомобільні бренди: вони не розчарують

Американська компанія J.D. Power, опитавши понад 30 тисяч автомобілістів, назвала у лютому 2023 року автовиробників, які випускають найнадійніші автомобілі. Лідером стали компанії Lexus та Kia.

Експерти назвали найнадійніші автомобільні бренди: вони не розчарують

У середньому у автовиробників виявилось 186 проблем на 100 автомобілів (PP100). Це на 6 пунктів більше, ніж у 2022 році в аналогічному рейтингу надійності.

Lexus зайняв перше місце серед люксових автовиробників, а Kia – серед компаній, які випускають автомобілі для масового ринку. Але в загальному рейтингу перше місце у Lexus – 133 проблеми на 100 автомобілів (PP100). Друге місце у Genesis – 144 проблеми на 100 автомобілів. У Kia 152 проблеми на 100 автомобілів. Це третє місце у загальному рейтингу надійності.

Замикають п'ятірку найнадійніших автовиробників у 2023 році Chevrolet (162 PP100) та Buick (159 PP100).

У 2023 році рейтинг надійності автомобільних брендів порівняно з 2022 роком мало змінився. Але є винятки. Так, якщо у 2022 році компанія Ford у рейтингу надійності отримала 188 пунктів, то у 2023 році – 249 пунктів. Це 61-е місце у загальному рейтингу надійності.

Загалом п'ять найгірших автомобільних брендів за надійністю в рейтингу J.D. Power виглядають так: Mercedes-Benz (240), Ford (249), Audi (252), Lincoln (259) та Land Rover (273). Неприємно здивував Mercedes-Benz. Минулого року у нього рейтинг надійності складав 195 балів.

Експерти назвали найнадійніші автомобільні бренди: вони не розчарують

Що ж до конкретних автомобілів, то J.D. Power назвав найнадійнішими кросовери Lexux RX та Toyota C-HR. У сегменті компактних та середньорозмірних автомобілів найкращими названо моделі Kia Forte та Optima. У сегменті компактних кросоверів найнадійнішим названо Kia Sportage, у сегменті середньорозмірних позашляховиків – Chevrolet Blazer, у сегменті великих позашляховиків – Chevrolet Tahoe, у сегменті повнорозмірних легких пікапів – GMC Sierra, а в сегменті середньорозмірних пікапів – Toyota Tacoma.

Потрібно зазначити, що експерти J.D. Power аналізували 184 проблемні галузі автомобілів у дев'яти основних категоріях. Наприклад, зовнішній вигляд, системи допомоги водієві, інтер'єр, двигун, безпека та ін. Ці дані були отримані в результаті опитування власників автомобілів. У 2023 році в опитуванні брали участь понад 30 тисяч американців. Тобто в цьому рейтингу немає деяких автовиробників, оскільки їх машини не продають у США.

Нагадаємо, раніше експерти назвали автомобілі, які можна купувати навіть із великим пробігом, такі вони надійні.


Максимов Віталій, Тудей





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