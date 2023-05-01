Автомобільні номери: Кабмін заборонив використовувати деякі символи

В Україні запровадили заборону на автомобільні номери, які містять певну символіку. Крім символів колишнього СРСР та нацистських символів, під заборону також потрапили три літери латинського алфавіту, які тепер не можна буде використати в автомобільних номерах.

Відповідною урядовою постановою №367 внесли правки до іншої постанови №1081 від 11 липня 2000 року "Про введення номерних знаків транспортних засобів, що виробляються на індивідуальні замовлення їхніх власників".

Виготовлення номерних знаків за індивідуальними замовленнями, як і раніше, дозволено. Проте, запроваджені обмеження на використання в автономерах певної символіки. Зокрема під заборону потрапили символи СРСР, а також нацистські символи. Крім того, запроваджено заборону на використання у номерних знаках трьох букв латинського алфавіту, пов'язаних із військовими символами країни-агресора.

Таким чином, тепер не можна замовляти автомобільні номери, що містять літери Z, O та V.

Крім того, один із пунктів постанови доповнили роз'ясненням, чому в номерних знаках тепер не можна використовувати всі вищезгадані символи.

Нагадаємо, стало відомо, як зміняться ціни на бензин та автогаз із 1 липня, коли в Україні повернуть усі довоєнні податки. Вартість літра бензину зросте на 10-11 гривень, дизпаливо подорожчає на 7-8 гривень, і автогаз стане дорожчим приблизно на 4 гривні.