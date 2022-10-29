Land Rover заборонив покупцям перепродавати позашляховики Defender

Компанія Land Rover у Великій Британії заборонила покупцям нових позашляховиків Land Rover Defender перепродувати їх протягом перших шести місяців після покупки. Дилери британського автогіганта змушують покупців підписувати відповідні документи, повідомляє британське видання Auto Express.

Land Rover заборонив покупцям перепродавати позашляховики Defender

Йдеться, зокрема, про заборону перепродажу позашляховиків Defender приватним особам, поза дилерською мережею компанії Land Rover. За даними Auto Express, вже було два випадки, коли дилери Land Rover змушували покупців Defender підписати документ, в якому вони зобов'язалися не продавати їх приватним особам протягом шести місяців після покупки.

Стверджується, що компанія Land Rover штрафуватиме дилерів на 30 000 фунтів стерлінгів, якщо хоча б один Defender з'явиться у продажу до закінчення терміну 6 місяців після його покупки.

Land Rover заборонив покупцям перепродавати позашляховики Defender

Компанія Land Rover офіційно спростувала повідомлення, що вона нібито змушує дилерів підписувати з клієнтами вищезгаданий документ. Якщо хтось і підписує такий документ, то з власної ініціативи. Land Rover тут ні до чого. Це офіційна позиція британського автогіганта.

Auto Express стверджує, що такі випадки були й раніше. Так, у грудні 2021 року покупець автомобіля Land Rover повідомив, що його просять протягом 12 місяців його не перепродувати приватним особам.

Land Rover заборонив покупцям перепродавати позашляховики Defender

Раніше стало відомо, що культовий Land Rover Defender отримав ювілейну спецверсію.


Максимов Віталій, Тудей





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