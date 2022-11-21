Компанія Jaguar Land Rover зацікавилася звільненими працівниками Twitter і Facebook

Автомобільна компанія Jaguar Land Rover заявила, що готова найняти працівників, яких звільнили такі технологічні компанії, як Meta Platforms і Twitter , для заповнення вакансій у сфері цифрових технологій та інженерів. Про це повідомляє Bloomberg.

Фото: delo.ua

У компанії оголосили, що виробник розкішних автомобілів хоче найняти близько 800 працівників у Великій Британії, США , Ірландії, Індії, Китаї та Угорщині.

Вакансії стосуються таких сфер, як автономне керування авто, штучний інтелект, електрифікація, хмарне програмне забезпечення, наукові дані та машинне навчання.

Скорочення в Meta та Twitter

Зазначається, що материнська компанія Facebook, Meta, скорочує близько 11 робочих місць, що стало першим масштабним звільненням в історії компанії соціальних медіа, водночас готова Twitter під керівництвом нового власника Ілона Маска запровадив серйозні скорочення, і багато працівників звільнилися.

Jaguar Land Rover, що належить індійській Tata Motors Ltd., заявила, що техпрацівники, яких вона прагне найняти, повинні мати навички, необхідні для розробки та створення електромобілів наступного покоління автовиробника.