Компанія Jaguar Land Rover зацікавилася звільненими працівниками Twitter і Facebook

Автомобільна компанія Jaguar Land Rover заявила, що готова найняти працівників, яких звільнили такі технологічні компанії, як Meta Platforms і Twitter, для заповнення вакансій у сфері цифрових технологій та інженерів. Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія Jaguar Land Rover зацікавилася звільненими працівниками Twitter і Facebook
Фото: delo.ua

У компанії оголосили, що виробник розкішних автомобілів хоче найняти близько 800 працівників у Великій Британії, США, Ірландії, Індії, Китаї та Угорщині.

Вакансії стосуються таких сфер, як автономне керування авто, штучний інтелект, електрифікація, хмарне програмне забезпечення, наукові дані та машинне навчання.

Скорочення в Meta та Twitter

Зазначається, що материнська компанія Facebook, Meta, скорочує близько 11 робочих місць, що стало першим масштабним звільненням в історії компанії соціальних медіа, водночас готова Twitter під керівництвом нового власника Ілона Маска запровадив серйозні скорочення, і багато працівників звільнилися.

Jaguar Land Rover, що належить індійській Tata Motors Ltd., заявила, що техпрацівники, яких вона прагне найняти, повинні мати навички, необхідні для розробки та створення електромобілів наступного покоління автовиробника.





Интересные новости
Держекоінспекція: Власник судна «STAVANGER» сплатив понад 36,5 млн гривень збитків за забруднення акваторії портуДержекоінспекція: Власник судна «STAVANGER» сплатив понад 36,5 млн гривень збитків за забруднення акваторії порту
З України вивозять автомобілі: які та кудиЗ України вивозять автомобілі: які та куди
Компанія Baykar випробувала новий реактивний безпілотник, оснащений українським двигуномКомпанія Baykar випробувала новий реактивний безпілотник, оснащений українським двигуном
«Укрзалізниця» почала продаж квитків до Севастополя«Укрзалізниця» почала продаж квитків до Севастополя
В Україні подорожчають держпослуги для власників авто: якими будуть ціниВ Україні подорожчають держпослуги для власників авто: якими будуть ціни
Блок рекламы


Похожие новости
Компанія Baykar випробувала новий реактивний безпілотник, оснащений українським двигуномКомпанія Baykar випробувала новий реактивний безпілотник, оснащений українським двигуном
Власник Jaguar Land Rover йде з американської біржіВласник Jaguar Land Rover йде з американської біржі
Компанія Subaru оголосила про майбутній вихід нової машини: перше фотоКомпанія Subaru оголосила про майбутній вихід нової машини: перше фото
Новий Hyundai Santa Fe отримає дизайн у стилі Land RoverНовий Hyundai Santa Fe отримає дизайн у стилі Land Rover
Land Rover заборонив покупцям перепродавати позашляховики DefenderLand Rover заборонив покупцям перепродавати позашляховики Defender
Opel розробив спортивний кросовер Grandland GSeOpel розробив спортивний кросовер Grandland GSe
Шпигуни вперше показали новий Toyota Grand HighlanderШпигуни вперше показали новий Toyota Grand Highlander
Стартували продажі оновленого Toyota HighlanderСтартували продажі оновленого Toyota Highlander
Авіакомпанія МАУ зупинила рейси своїх літаків у ЄвропіАвіакомпанія МАУ зупинила рейси своїх літаків у Європі
Оголошено ціни на оновлений Mitsubishi Outlander PHEVОголошено ціни на оновлений Mitsubishi Outlander PHEV
Последние новости
Подгружаем последние новости