Авіакомпанія LOT відкрила прямий рейс до Нью-Йорка практично від кордону з Україною

Час у дорозі становитиме 10 годин у бік Америки, 8 годин 50 хвилин у бік Польщі, інформує ZN.ua.

Авіакомпанія LOT відкрила прямий рейс до Нью-Йорка практично від кордону з Україною

Польська авіакомпанія LOT із 27 березня відкрила прямий рейс до Нью-Йорка з аеропорту «Жешув», який розташований неподалік кордону з Україною. Про це повідомляє avianews.com.

Аеропорт «Жешув» знаходиться за 85 км від кордону з Україною — контрольно-пропускного пункту «Краковець».

Дальності польоту літака вистачає для виконання прямих рейсів Жешув-Нью-Йорк без проміжних посадок для дозаправки.

Час у дорозі становитиме 10 годин у бік Америки, 8 годин 50 хвилин у бік Польщі.

LOT літатиме з Жешува до Нью-Йорка раз на тиждень по понеділках, з Нью-Йорка до Жешува — раз на тиждень по неділях.

Для рейсу Жешув-Нью-Йорк LOT використовує аеропорт «Ньюарк». Він розташований ближче до ділового центру Манхеттен, ніж основний аеропорт Нью-Йорка імені Джона Кеннеді.

Польоти виконуватиме широкофюзеляжний далекомагістральний літак Boeing 787?8, який може перевозити 252 пасажирів у салонах бізнес-класу, преміального економ-класу та звичайного економ-класу.

Авіаквитки з Жешува до Нью-Йорка коштують від 4?200 злотих ($980) в обидві сторони з урахуванням провезення тільки ручної поклажі. Квиток з включеним багажем до 23 кг коштує від 4?700 злотих ($1100) туди-назад.

За матеріалами: Avianews /

Лія Ільченко, ZN.ua





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