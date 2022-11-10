Власник Jaguar Land Rover йде з американської біржі

Автомобільний концерн Tata Motors, якому належать бренди Jaguar та Land Rover, заявив, що планує провести делістинг своїх американських депозитарних акцій (ADS) із січня 2023 року, пише Reuters.

Власник Jaguar Land Rover йде з американської біржі
Фото: reuters.com

Компанія залишить Нью-Йоркську фондову біржу приблизно через 18 років після отримання лістингу на торговому майданчику.

Найбільший індійський виробник автомобілів Tata Motors заявив, що через значне збільшення ліквідності та участі іноземних акціонерів на фондових ринках Індії, а також постійного зниження частки ADS у загальному обсязі звичайних акцій, що перебувають в обігу, необхідність лістингу на біржах у США для компанії значно знизилася.

Відхід з американських біржових майданчиків допоможе спростити вимоги до фінансової звітності та скоротити адміністративні витрати Tata Motors, повідомили у компанії.

Акції Tata Motors, як і раніше, торгуватимуться на Бомбейській фондовій біржі (BSE) та Національній фондовій біржі Індії (NSE).

Американські депозитарні акції (ADS) — акції неамериканської компанії, що номіновані в доларах США і торгуються на фондових біржах цієї країни. ADS компанії Tata Motors були випущені у 2004 році.

Компанія розмістила свої папери на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE). У 2008 році Tata Motors купила у Ford Motor британські бренди Jaguar та Land Rover за $2,3 млрд.





Интересные новости
Відбудова «Мрії» ще не почалась, вона лише в планах – уточнення від ДП «Антонов»Відбудова «Мрії» ще не почалась, вона лише в планах – уточнення від ДП «Антонов»
Зріджений газ почали активно купувати не лише автомобілісти: у чому небезпека газових балонівЗріджений газ почали активно купувати не лише автомобілісти: у чому небезпека газових балонів
АЗС показали, что происходит с ценами на бензин, дизтопливо и газАЗС показали, что происходит с ценами на бензин, дизтопливо и газ
Літак із десятками пасажирів упав в озеро: перші подробиці та кадри з місця подіїЛітак із десятками пасажирів упав в озеро: перші подробиці та кадри з місця події
Укрзалізниця готова перейти з електричок на тепловозиУкрзалізниця готова перейти з електричок на тепловози
Блок рекламы


Похожие новости
Новий Hyundai Santa Fe отримає дизайн у стилі Land RoverНовий Hyundai Santa Fe отримає дизайн у стилі Land Rover
Land Rover заборонив покупцям перепродавати позашляховики DefenderLand Rover заборонив покупцям перепродавати позашляховики Defender
Opel розробив спортивний кросовер Grandland GSeOpel розробив спортивний кросовер Grandland GSe
Шпигуни вперше показали новий Toyota Grand HighlanderШпигуни вперше показали новий Toyota Grand Highlander
Стартували продажі оновленого Toyota HighlanderСтартували продажі оновленого Toyota Highlander
Оголошено ціни на оновлений Mitsubishi Outlander PHEVОголошено ціни на оновлений Mitsubishi Outlander PHEV
Культовий Land Rover Defender отримав ювілейну спецверсіюКультовий Land Rover Defender отримав ювілейну спецверсію
Стало відомо, коли в Україні з'явиться новий Mitsubishi OutlanderСтало відомо, коли в Україні з'явиться новий Mitsubishi Outlander
Названо українське місто, де найкраще власникам авто із ГБОНазвано українське місто, де найкраще власникам авто із ГБО
Хороша новина для власників авто із ГБО: автогаз подешевшав на 27%Хороша новина для власників авто із ГБО: автогаз подешевшав на 27%
Последние новости
Подгружаем последние новости