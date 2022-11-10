Власник Jaguar Land Rover йде з американської біржі

Автомобільний концерн Tata Motors, якому належать бренди Jaguar та Land Rover, заявив, що планує провести делістинг своїх американських депозитарних акцій (ADS) із січня 2023 року, пише Reuters.

Фото: reuters.com

Компанія залишить Нью-Йоркську фондову біржу приблизно через 18 років після отримання лістингу на торговому майданчику.

Найбільший індійський виробник автомобілів Tata Motors заявив, що через значне збільшення ліквідності та участі іноземних акціонерів на фондових ринках Індії, а також постійного зниження частки ADS у загальному обсязі звичайних акцій, що перебувають в обігу, необхідність лістингу на біржах у США для компанії значно знизилася.

Відхід з американських біржових майданчиків допоможе спростити вимоги до фінансової звітності та скоротити адміністративні витрати Tata Motors, повідомили у компанії.

Акції Tata Motors, як і раніше, торгуватимуться на Бомбейській фондовій біржі (BSE) та Національній фондовій біржі Індії (NSE).

Американські депозитарні акції (ADS) — акції неамериканської компанії, що номіновані в доларах США і торгуються на фондових біржах цієї країни. ADS компанії Tata Motors були випущені у 2004 році.

Компанія розмістила свої папери на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE). У 2008 році Tata Motors купила у Ford Motor британські бренди Jaguar та Land Rover за $2,3 млрд.