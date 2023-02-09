Дебютував кросовер Toyota Grand Highlander: подробиці та фото

Компанія Toyota на автосалоні Чикаго офіційно представила великий кросовер Toyota Grand Highlander. Його продажі розпочнуться у другій половині 2023 року.

Toyota Grand Highlander від стандартного Toyota Highlander відрізняється збільшеною колісною базою, більш просторим салоном та деякими змінами в дизайні кузова (наприклад, у нього нова решітка радіатора). Цей кросовер у модельній лінійці Toyota розташовуватиметься між Toyota Highlander та позашляховиком Toyota Sequoia.

Покупцям цей кросовер запропонують у трьох комплектаціях - XLE, Limited та Platinum. У стандартній комплектації будуть 18-дюймові колісні диски. Топова гібридна версія Hybrid Max зовні відрізнятиметься від інших версій ексклюзивною нижньою панеллю та подвійною вихлопною системою.

Toyota поки не розповіла про те, яка лінійка двигунів у Grand Highlander. Імовірно, до неї входять три силові установки. Базовим є чотирициліндровий 2,4-літровий мотор із турбонаддувом. Є також чотирициліндровий 2,5-літровий гібридний двигун. Топовий силовий агрегат – Hybrid Max потужністю 392 к.с. Привід – повний.

Імовірно, до складу гібридної силової установки Hybrid Max входить 2,4-літровий двигун та електромотори. Таку силову установку має Toyota Crown. Цей топовий кросовер до 100 км/год зможе розігнатися за 6,3 секунди.

Grand Highlander має просторий салон і місткий багажник. У третьому ряду сидінь комфортно буде дорослим пасажирам. У стандартній комплектації є інформаційно-розважальна система з 12,3-дюймовим сенсорним дисплеєм (голосове керування багатьма функціями), сидіння з електроприводом та підігрівом, шість зарядних пристроїв USB , бездротовий зарядний пристрій, а також пакет систем безпеки та допомоги водію Toyota Safety Sense 3.0.

Покупцям запропонують, як ми говорили, версію Grand Highlander Limited. У неї шкіряні сидіння з підігрівом та вентиляцією (для передніх сидінь), рульове колесо з підігрівом, аудіосистема JBL з 11 динаміками, датчики паркування, 20-дюймові колісні диски, світлодіодні фари та інше.

Більше поки що про Toyota Grand Highlander немає ніякої інформації. Toyota обіцяє більше про нього розповісти влітку 2023 року. Тоді ж стане відомо, коли він з'явиться у продажу і скільки коштуватиме. Очікується, що у продажу цей кросовер з'явиться у другій половині 2023 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, якою буде Toyota C-HR другого покоління.