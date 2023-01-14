Пенсійний збір при першій реєстрації авто: скільки треба платити автовласникам
Розмір збору залежить від вартості легкового автомобіля, інформує
В Україні з 1 січня змінився розмір прожиткового мінімуму, а відтак і обсяги збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації легкового авто. Зараз прожитковий мінімум становить 2684 грн. У Головному сервісному центрі МВС
Згідно з пунктом 7 статті 1 закону «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» при першій державній реєстрації в Україні легкового автомобіля фізособи мають платити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.
Відповідно до пункту 8 статті 4 зазначеного закону його розмір встановлюється так:
- 3 % – якщо вартість авто не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
- 4 % – якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
- 5 % – якщо об’єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.