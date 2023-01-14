Пенсійний збір при першій реєстрації авто: скільки треба платити автовласникам

В Україні з 1 січня змінився розмір прожиткового мінімуму, а відтак і обсяги збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації легкового авто. Зараз прожитковий мінімум становить 2684 грн. У Головному сервісному центрі МВС розповіли , від чого залежить розмір пенсійного збору та скільки треба платити автовласникам при першій реєстрації машини.

Згідно з пунктом 7 статті 1 закону «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» при першій державній реєстрації в Україні легкового автомобіля фізособи мають платити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Відповідно до пункту 8 статті 4 зазначеного закону його розмір встановлюється так: