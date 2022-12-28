У Мережі вперше показали новий електричний Land Rover Defender

Компанія Land Rover планує у 2025 році представити Land Rover Defender нового покоління, який отримає електричну силову установку, тобто буде електромобілем. Дизайнери британського сайту Auto Express показали на рендерному зображенні, якою приблизно буде ця новинка.

У Мережі вперше показали новий електричний Land Rover Defender

Відомий позашляховик Land Rover Defender випускали до 2016 року. Проте, вже за кілька років (якщо бути точнішим, то у 2020 році) у продажу з'явилося його нове покоління, яке стало таким же популярним, як і моделі попередніх поколінь.

Land Rover планує розробити та випустити на ринок новий Defender. Цей автомобіль дебютує у 2025 році, а його продажі почнуться у 2026 році. Очікується, що він оснащуватиметься електричною силою установкою, отримає сучасні технології, але збереже свій традиційний дизайн та відмінні позашляхові здібності. Крім того, у цього позашляховика, як і раніше, буде три типи кузова - 90, 110 і 130.

Якщо Defender поточного покоління побудований на платформі D7 Premium Lightweight Architecture, то його нове поклоніння створять на модернізованій платформі MLA Flex. На платформі MLA можна створювати як електромобілі, так і стандартні машини з бензиновими та дизельними двигунами. На цій платформі вже збудували нові Range Rover та Range Rover Sport (у них у 2024 році з'являться електричні версії).

У Мережі вперше показали новий електричний Land Rover Defender

Defender EV може мати таку ж електричну силову установку, як Range Rover EV, який почнуть продавати в 2024 році. Очікується, що у Range Rover EV запас ходу становитиме близько 500 км.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Land Rover заборонив покупцям перепродувати нові позашляховики Defender.


Максимов Віталій, Тудей





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