У Мережі вперше показали новий електричний Land Rover Defender

Компанія Land Rover планує у 2025 році представити Land Rover Defender нового покоління, який отримає електричну силову установку, тобто буде електромобілем. Дизайнери британського сайту Auto Express показали на рендерному зображенні, якою приблизно буде ця новинка.

Відомий позашляховик Land Rover Defender випускали до 2016 року. Проте, вже за кілька років (якщо бути точнішим, то у 2020 році) у продажу з'явилося його нове покоління, яке стало таким же популярним, як і моделі попередніх поколінь.

Land Rover планує розробити та випустити на ринок новий Defender. Цей автомобіль дебютує у 2025 році, а його продажі почнуться у 2026 році. Очікується, що він оснащуватиметься електричною силою установкою, отримає сучасні технології, але збереже свій традиційний дизайн та відмінні позашляхові здібності. Крім того, у цього позашляховика, як і раніше, буде три типи кузова - 90, 110 і 130.

Якщо Defender поточного покоління побудований на платформі D7 Premium Lightweight Architecture, то його нове поклоніння створять на модернізованій платформі MLA Flex. На платформі MLA можна створювати як електромобілі, так і стандартні машини з бензиновими та дизельними двигунами. На цій платформі вже збудували нові Range Rover та Range Rover Sport (у них у 2024 році з'являться електричні версії).

Defender EV може мати таку ж електричну силову установку, як Range Rover EV, який почнуть продавати в 2024 році. Очікується, що у Range Rover EV запас ходу становитиме близько 500 км.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Land Rover заборонив покупцям перепродувати нові позашляховики Defender.