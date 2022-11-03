Новий Hyundai Santa Fe отримає дизайн у стилі Land Rover

Компанія Hyundai у 2024 році випустить на ринок Hyundai Santa Fe нового покоління. Судячи з шпигунських фотографій, його дизайн трохи нагадуватиме дизайн кросоверів та позашляховиків Land Rover.

Новий Hyundai Santa Fe отримає дизайн у стилі Land Rover

Фотошпигуни помітили новий Hyundai Santa Fe у Німеччині під час дорожніх тестів. Його тестують у сильно закамуфльованому вигляді. Тим не менш, зрозуміло, що новий Santa Fe отримає "квадратний" дизайн у стилі моделей британської компанії Land Rover, про що свідчать вертикальніші передні стійки.

Ми помітили, що попереду елементи освітлення знаходяться вище передньої панелі. Отже, T-подібних фар у Santa Fe більше не буде.

Важко поки сказати, якою буде задня частина цього нового кросовера. Судячи з фотографій, скло буде плоским та вертикальним. Це, до речі, теж у стилі Land Rover.

Новий Hyundai Santa Fe отримає дизайн у стилі Land Rover

Hyundai Santa Fe нового покоління побудовано на платформі N3 (модель поточного покоління створена на платформі N3 Y6), яку також використовує Hyundai Sorento. Це означає, що він стане більшим, ніж модель попереднього покоління.

Яка буде силова установка – ще не відомо. Тестовий прототип має вихлопні труби. Значить, це електромобіль. Santa Fe поточного покоління має кілька варіантів силової установки, у тому числі повноцінну гібридну силову установку.

Hyundai покаже новий Hyundai Santa Fe у 2023 році. Його продажі почнуться у 2024 році.

Новий Hyundai Santa Fe отримає дизайн у стилі Land Rover

Раніше стало відомо, що Hyundai розробив новий мінівен. Він називається Hyundai Stargazer.


Максимов Віталій, Тудей





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