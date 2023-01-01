Новий Land Cruiser Prado з'явиться влітку 2023 року

Компанія Toyota представить позашляховик Land Cruiser Prado нового покоління влітку 2023 року. Про це повідомило японське видання BestCarWeb із посиланням на інсайдерську інформацію.

Новий Land Cruiser Prado з'явиться влітку 2023 року

Land Cruiser Prado першого покоління з'явився у 1987 році. Наразі покупцям пропонують його четверте покоління.

За даними BestCarWeb, новий Cruiser Prado збереже рамну конструкцію та свій традиційний дизайн, але отримає деякі сучасні елементи дизайну, нове обладнання та сучасні технології. Так, наприклад, у нього буде масивна решітка радіатора, більше, ніж у моделі четвертого покоління.

До лінійки двигунів увійдуть чотирициліндрові силові агрегати, у тому числі 2,8-літровий дизель. Покупцям запропонують версії із помірними гібридними двигунами. Такі гібридні позашляховики не зможуть рухатися на електротязі, зате у них буде знижено витрату палива. Крім того, до лінійки двигунів можуть увійти мотори V6.

Новий Land Cruiser Prado з'явиться влітку 2023 року

Toyota тримає поки що в таємниці більшість інформації про новий Land Cruiser Prado. Він дебютує влітку 2023 року. Це означає, що у продажу він може з'явитися восени 2023 року.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, як українські тюнери доопрацювали Toyota Land Cruiser 200.


Максимов Віталій, Тудей





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