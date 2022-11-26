У США назвали найбільш надійні автомобільні бренди

Експерти американського журналу Consumer Reports, опитавши 300 000 власників автомобілів, випущених у 2000-2022 роках, склали наприкінці 2022 новий рейтинг найнадійніших і найменш надійних автомобільних брендів. У ньому є кілька сюрпризів.

До п'ятірки найкращих автомобільних брендів увійшли Toyota, Lexus, BMW, Mazda та Honda. Цікаво, що за рік BMW піднявся з 10-го місця на 3-тє місце, відтіснивши свого німецького конкурента Audi на 6-е місце.

Також потрібно звернути увагу, що Toyota та Lexus набрали однакову кількість балів – 72. У BMW та Mazda по 65 балів, а у Honda – 62 бали.

До десятки найкращих також увійшли Subaru (56), Acura (57), Kia (54) та Lincoln (54). Як бачимо, у десятці найнадійніших автомобільних брендів більшість – це автовиробники з Японії.

У самому низу цього рейтингу розташувалися Tesla, Chevrolet, GMC, Volkswagen, Jeep та Mercedes-Benz. Компанія Mercedes-Benz опинилася внизу рейтингу, тому, що широко впроваджує нові технології, а з ними іноді бувають проблеми.

Такі бренди, як Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi, Polestar, Porsche не потрапили до рейтингу, оскільки розмір вибірки за ними був недостатньо великим, щоб стати статистично достовірним.

Нагадаємо, раніше експерти назвали кросовери, які можна купувати навіть із великим пробігом.