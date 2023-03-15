Названо 5 кросоверів з найбільш надійними турбомоторами

Багато автомобілістів досі вважають турбомотори не надто надійними. Але від цього міфу настав час відмовитися. Зараз вже є автомобілі з наддувними двигунами, які не поступаються за ресурсом та надійністю атмосферним моторам. Якщо, звичайно, їх правильно експлуатувати та обслуговувати.

Названо 5 кросоверів з найбільш надійними турбомоторами

Volvo XC60

Компанія Volvo випускає компактний кросовер Volvo XC60 з 2008 року (див. фото вгорі). У лінійку двигунів входять кілька силових агрегатів. Рекомендуємо звернути увагу на двигуни серії Drive-E. Кросовер XC60 оснащується бензиновим турбомотром потужністю 245 к.с. З таким мотором у шведського кросовера швидкість збільшується дуже швидко, а передачі перемикаються непомітно. Цей двигун виявився надійним.

Volvo V40 Cross Country

Названо 5 кросоверів з найбільш надійними турбомоторами

Цей вседорожній хетчбек також оснащується двигунами Drive-E. Рекомендуємо звернути увагу на версію з 1,5-літровим двигуном потужністю 152 к.с. Цей двигун має великий ресурс. Якщо, звичайно, стежити за рівнем мастила, станом сальників колінвала та своєчасно міняти ремінь ГРМ.

Geely Tugella

Названо 5 кросоверів з найбільш надійними турбомоторами

Виявляється, і китайські автомобілі мають надійні турбомотори. Наприклад, у кросовера Geely Tugella, який випускають із 2019 року.

Компанія Geely, як відомо, зараз тісно співпрацює з Volvo. Один із результатів цієї співпраці – кросовер Tugella. Він оснащується 2,0-літровим турбомотором потужністю 238 к.с. Фактично, цей мотор нічим не відрізняється від силових агрегатів серії Drive-E компанії Volvo. Тільки потужність у нього менша. Але до ресурсу цього двигуна немає нарікань.

Skoda Karoq

Названо 5 кросоверів з найбільш надійними турбомоторами

У лінійку двигунів компактного кросовера Skoda Karoq, який, до речі, з'явився у 2017 році, входять бензинові та дизельні силові агрегати. Серед них є і 1.4 TSI турбомотор потужністю 150 к.с. І він досить надійний. Експерти радять стежити за водяним насосом, оскільки з ним можуть виникнути проблеми.

Renault Duster

Названо 5 кросоверів з найбільш надійними турбомоторами

Renault Duster відноситься до бюджетних кросоверів. У лінійку його двигунів входять кілька силових агрегатів, у тому числі 1,33-літровий турбомотор TCe-150. Це досить надійний двигун. Якихось особливих слабких місць у нього досі не виявили. На жаль, в Україні кросовер Duster чомусь не має такого силового агрегату.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, як перевірити двигун при купівлі вживаного автомобіля.


Максимов Віталій, Тудей





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