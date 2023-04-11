ТОП-10 автомобілів, які за рік найбільше втрачають ціну

Автомобілі втрачають у ціні відразу після покупки. Але є деякі моделі, які найшвидше знецінюються і при їх продажу можна втратити значну суму грошей. Експерти американської дослідницької компанії iSeeCars назвали 10 автомобілів, які найбільше втрачають ціну за один рік після початку експлуатації.

ТОП-10 автомобілів, які за рік найбільше втрачають ціну

Відразу скажемо, що йдеться про американський автомобільний ринок та про моделі, що продаються в США. В Україні ситуація, певне, інша.

Найбільше знецінюється після перших 12 місяців експлуатації електричний кросовер Audi e-tron. За перший рік експлуатації на американському ринку цей кросовер втрачає в ціні 27,8% від своєї початкової вартості. Це приблизно 22 800 доларів. Тобто у Сполучених Штатах Audi e-tron у віці 1 року коштує приблизно на 22 800 доларів дешевше, ніж новий такий кросовер.

Кросовер Alfa Romeo Stelvio за перший рік експлуатації втрачає 26,9% від своєї первісної вартості. У грошовому вираженні це 14 698 доларів.

Mercedes-Benz C-Class у США у віці 1 року коштує на 24,6% менше, ніж новий автомобіль. У грошовому вираженні це 13 179 доларів. У свою чергу, Audi A4 через рік після початку експлуатації втрачає 24,3% від своєї первісної ціни (це 11 963 доларів).

ТОП-10 автомобілів, які за рік найбільше втрачають ціну

Дивно, але повнорозмірний пікап Nissan Titan після року своєї експлуатації втрачає 23,9% від своєї початкової ціни (це 13 809 доларів). Чому нас здивувала ця обставина? Тому що американці цінують позашляховики та пікапи. Такими машинами володіють довго або навіть дуже довго. До того ж пікапи апріорі надійніші, ніж звичайний легковий автомобіль. Тобто зазвичай пікапи не сильно втрачають у ціні навіть після кількох років експлуатації.

До речі, у ТОП-10 автомобілів, які через рік після початку експлуатації в США продають із найбільшим збитком, є ще один пікап - Chevrolet Silverado 1500. Він за 12 місяців після покупки втрачає 23,1% від своєї первісної вартості (це 14 438 доларів).

Також до десятки автомобілів, які найбільше втрачають у ціні через рік після покупки, увійшли такі моделі: люксовий позашляховик Infiniti QX80, японський кросовер Nissan Murano, компактний японський кросовер Infiniti Q50, а також німецький преміальний кросовер Porsche Macan.

Нагадаємо, раніше експерти британського журналу What Car назвали 10 найбільш надійних вживаних автомобілів.


Максимов Віталій, Тудей





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