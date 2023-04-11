ТОП-10 автомобілів, які за рік найбільше втрачають ціну

Автомобілі втрачають у ціні відразу після покупки. Але є деякі моделі, які найшвидше знецінюються і при їх продажу можна втратити значну суму грошей. Експерти американської дослідницької компанії iSeeCars назвали 10 автомобілів, які найбільше втрачають ціну за один рік після початку експлуатації.

Відразу скажемо, що йдеться про американський автомобільний ринок та про моделі, що продаються в США . В Україні ситуація, певне, інша.

Найбільше знецінюється після перших 12 місяців експлуатації електричний кросовер Audi e-tron. За перший рік експлуатації на американському ринку цей кросовер втрачає в ціні 27,8% від своєї початкової вартості. Це приблизно 22 800 доларів. Тобто у Сполучених Штатах Audi e-tron у віці 1 року коштує приблизно на 22 800 доларів дешевше, ніж новий такий кросовер.

Кросовер Alfa Romeo Stelvio за перший рік експлуатації втрачає 26,9% від своєї первісної вартості. У грошовому вираженні це 14 698 доларів.

Mercedes-Benz C-Class у США у віці 1 року коштує на 24,6% менше, ніж новий автомобіль. У грошовому вираженні це 13 179 доларів. У свою чергу, Audi A4 через рік після початку експлуатації втрачає 24,3% від своєї первісної ціни (це 11 963 доларів).

Дивно, але повнорозмірний пікап Nissan Titan після року своєї експлуатації втрачає 23,9% від своєї початкової ціни (це 13 809 доларів). Чому нас здивувала ця обставина? Тому що американці цінують позашляховики та пікапи. Такими машинами володіють довго або навіть дуже довго. До того ж пікапи апріорі надійніші, ніж звичайний легковий автомобіль. Тобто зазвичай пікапи не сильно втрачають у ціні навіть після кількох років експлуатації.

До речі, у ТОП-10 автомобілів, які через рік після початку експлуатації в США продають із найбільшим збитком, є ще один пікап - Chevrolet Silverado 1500. Він за 12 місяців після покупки втрачає 23,1% від своєї первісної вартості (це 14 438 доларів).

Також до десятки автомобілів, які найбільше втрачають у ціні через рік після покупки, увійшли такі моделі: люксовий позашляховик Infiniti QX80, японський кросовер Nissan Murano, компактний японський кросовер Infiniti Q50, а також німецький преміальний кросовер Porsche Macan.

Нагадаємо, раніше експерти британського журналу What Car назвали 10 найбільш надійних вживаних автомобілів.