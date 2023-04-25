ТОП-10 компаній, які випускають найбільш надійні автомобілі

Купуючи автомобіль, ми звертаємо увагу не лише на його ціну, а й на надійність. У наші дні володіння машиною перевіреного бренду - це великий плюс. Експерти порталу HotCars, проаналізувавши дані кількох досліджень, назвали 10 автовиробників, які випускають найбільш надійні автомобілі.

На 10-му місці у цьому рейтингу знаходиться Lincoln. Згідно з новим дослідженням Consumer Reports, цей автомобільний бренд має середній бал надійності 54 зі 100.

Особливо виділяється позашляховик Lincoln Corsair 2023 модельного року. Це єдиний американський автомобіль, який потрапив до десятки найкращих за версією Consumer Reports. У категорії позашляховиків цю модель випередив лише японський Lexus GX 2023 модельного року.

На 9-му місці опинилася компанія Kia. У неї середній рейтинг надійності автомобілів також становить 54 бали зі 100 можливих балів. Ще 15 років тому компанія Kia пропонувала дешеві автомобілі з поганим дизайном. Зараз цей південнокорейський автовиробник пропонує чудові машини, до яких майже неможливо причепитися. Серед лідерів з надійності цієї компанії потрібно назвати моделі Carnival, EV6 та Telluride.

На 8-му місці Acura. У неї середній рейтинг надійності автомобілів складає 57 балів із 100 можливих балів. Такий високий рейтинг допомогли отримати спортивний седан Acura TLX, MDX та RDX.

Компанія Subaru посіла 7 місце. У неї середній рейтинг надійності автомобілів становить 59 балів із 100 можливих балів. Subaru Crosstrek 2023 модельного року набрав 80 балів за надійність, а Subaru Forester – 73 бали.

У Audi середній рейтинг надійності автомобілів становить 60 балів зі 100. Особливо виділимо Audi A3 та Audi A4 з рейтингом надійності 80 (за версією Consumer Reports).

До п'ятірки найнадійніших автомобільних брендів увійшли Honda (62/100), а також Mazda та BMW (65/100).

Лідерами ж стали Toyota та Lexus. У них середній бал надійності - 72 зі 100. У Lexus особливою надійністю відрізняються позашляховик Lexus GX і компактний кросовер Lexus NX, а у Toyota - Toyota Corolla Hybrid, Toyota Prius, і Toyota Corolla.

Згідно з дослідженням Consumer Reports, найнадійніший автомобіль – Toyota Corolla Hybrid. У нього рейтинг надійності становить 93 бали зі 100 можливих балів.

Нагадаємо, раніше експерти назвали 10 автомобілів, які можна купувати навіть із великим пробігом.