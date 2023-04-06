Деякі кросовери Volkswagen можуть бути небезпечними для пасажирів

Компанія Volkswagen відкликає у США понад 143 000 автомобілів Volkswagen Atlas та Atlas Cross Sport. Причиною такого рішення є можлива проблема з подушкою безпеки переднього пасажира, що збільшує ризик травми або смерті при ДТП.

Зокрема, дилери компанії Volkswagen перевірять кросовери Atlas 2018-2021 модельних років та Atlas Cross Sport 2020 модельного року. У них подушка безпеки переднього пасажира може не спрацювати під час зіткнення. Власникам цих кросоверів рекомендують не брати пасажира на переднє сидіння доти, доки не буде усунено цей дефект.

Volkswagen розпочав розслідування можливої проблеми з подушками безпеки передніх пасажирів ще у серпні 2019 року. У лютому 2021 року Комітет з безпеки продукції Volkswagen оголосив, що проблема з подушками безпеки пов'язана зі збоєм у системі, яка в деяких випадках не може виявити переднього пасажира. Але тільки 22 березня 2023 року компанія Volkswagen прийняла рішення відкликати кросовери Volkswagen Atlas та Atlas Cross Sport.

Скільки Volkswagen отримав скарг на подушки безпеки передніх пасажирів у Atlas та Atlas Cross Sport – не повідомляється. Також не відомо, чи через цей дефект зареєстровано травми чи загибель людей.

Volkswagen обіцяє, що його дилери швидко перевірять вищевказані кросовери і, якщо буде виявлено дефект, відразу його усунуть. Усі роботи, як завжди буває у таких випадках, проведуть безкоштовно.

Нагадаємо, нещодавно дебютували оновлені Volkswagen Atlas та Atlas Cross Sport 2024 модельного року. Вони отримали деякі зміни в дизайні (наприклад, нові бампери, нові фари та задні ліхтарі). У салоні є 10,3-дюймова цифрова панель приладів і 12,0-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. У стандартній комплектації є підтримка Apple CarPlay та Android Auto, а також пакет систем безпеки IQ.Drive з автоматичним екстреним гальмуванням та утриманням смуги руху. Як опцію покупцям запропонують адаптивний круїз-контроль.

Під капотом знаходиться чотирициліндровий 2,0-літровий двигун із турбонаддувом потужністю 269 к.с. Він працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Привід – передній чи повний.

Раніше стало відомо, що VW Golf у новому поколінні отримає електричну силову установку, тобто електромобілем.