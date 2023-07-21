Укрзалізниця блокуватиме акаунти пасажирів за масову купівлю квитків у додатку

Укрзалізниця запустила свій мобільний додаток, щоб пасажири могли швидко та зручно купувати квитки на потяги. Однак багато хто зловживає такою можливістю – і національний перевізник заявив про блокування їхніх акаунтів.

Укрзалізниця попередила пасажирів про блокування акаунтів за масову купівлю квитків у додатку

Представники Укрзалізниці звернули увагу на шахраїв, які обманним шляхом заробляють через додаток компанії. Вони оголосили про блокування облікових записів користувачів, які масово купують квитки для подальшого перепродажу.

Зазначено, що 98% пасажирів купують не більше ніж п'ять квитків на тиждень. А окремі особи роблять замовлення на 500 та більше квитків, причому на різних клієнтів. Укрзалізниця вирішила обмежити діяльність перекупників та спростити купівлю квитків сумлінним громадянам.

"Постійно аналізується аномальна активність окремих облікових записів і у випадку, якщо вони використовуються не для бронювання індивідуальних поїздок, а для масованого викупу квитків на різні прізвища – такі облікові записи можуть зупинятися", - зазначили співробітники УЗ.

Вказано, що у зоні ризику користувачі, які регулярно оформлюють квитки на 10 і більше пасажирів протягом тижня. Якщо є необхідність перевезення такої кількості осіб, слід оформлювати групове замовлення.

Підставою для блокування також може стати аномальна активність щодо повернення квитків та купівлі тих самих місць на інші ПІБ. Так роблять спекулянти, які обирають місця у поїздах після надходження квитків у продаж, а потім шукають покупців.

Що робити, якщо Укрзалізниця заблокувала обліковий запис

У компанії закликали пасажирів використовувати додаток для подорожей з рідними та друзями, оформляючи групове замовлення за правилами. Телефон для довідок: 0 800 503 111.

Укрзалізниця полегшить роботу туристичним операторам – компанія працює над верифікацією особи користувача через "Дію" та доопрацюванням індивідуальних кабінетів для корпоративних замовників.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця попередила про дефіцит поїздів пасажирів, які виїжджають за кордон.


Леся Ловіцька, Тудей





Интересные новости
Hyundai показав Santa Fe нового поколінняHyundai показав Santa Fe нового покоління
У Мережі вперше показали новий позашляховик Toyota CenturyУ Мережі вперше показали новий позашляховик Toyota Century
Укрзалізниця запустила безкоштовний потяг до КиєваУкрзалізниця запустила безкоштовний потяг до Києва
Київський фунікулер закривають на ремонтКиївський фунікулер закривають на ремонт
Renault розробляє новий дешевий кросоверRenault розробляє новий дешевий кросовер
Блок рекламы


Похожие новости
Укрзалізниця запустила безкоштовний потяг до КиєваУкрзалізниця запустила безкоштовний потяг до Києва
Укрзалізниця зареєструвала залізничного оператора для роботи на європейському ринкуУкрзалізниця зареєструвала залізничного оператора для роботи на європейському ринку
Укрзалізниця змінила систему купівлі квитків в Інтернеті: про що потрібно знати пасажирамУкрзалізниця змінила систему купівлі квитків в Інтернеті: про що потрібно знати пасажирам
Укрзалізниця потрапила у скандал: літній чоловік чіплявся з поцілунками до жінки у поїздіУкрзалізниця потрапила у скандал: літній чоловік чіплявся з поцілунками до жінки у поїзді
Укрзалізниця потрапила у скандал: у жіночі купе не пускають хлопчиків з 6-річного вікуУкрзалізниця потрапила у скандал: у жіночі купе не пускають хлопчиків з 6-річного віку
"Укрзалізниця" збільшить поїзд Київ-Варшава"Укрзалізниця" збільшить поїзд Київ-Варшава
Укрзалізниця з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів: що змінитьсяУкрзалізниця з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів: що зміниться
Польща домовляється про закупівлю у Швеції літаків дальнього радіолокаційного виявленняПольща домовляється про закупівлю у Швеції літаків дальнього радіолокаційного виявлення
Укрзалізниця пустила поїзди в обхід ХмельниччиниУкрзалізниця пустила поїзди в обхід Хмельниччини
"Укрзалізниця" анонсувала запуск до Євросоюзу нового типи поїздів"Укрзалізниця" анонсувала запуск до Євросоюзу нового типи поїздів
Последние новости
Подгружаем последние новости