Укрзалізниця блокуватиме акаунти пасажирів за масову купівлю квитків у додатку

Укрзалізниця запустила свій мобільний додаток, щоб пасажири могли швидко та зручно купувати квитки на потяги. Однак багато хто зловживає такою можливістю – і національний перевізник заявив про блокування їхніх акаунтів.

Представники Укрзалізниці звернули увагу на шахраїв, які обманним шляхом заробляють через додаток компанії. Вони оголосили про блокування облікових записів користувачів, які масово купують квитки для подальшого перепродажу.

Зазначено, що 98% пасажирів купують не більше ніж п'ять квитків на тиждень. А окремі особи роблять замовлення на 500 та більше квитків, причому на різних клієнтів. Укрзалізниця вирішила обмежити діяльність перекупників та спростити купівлю квитків сумлінним громадянам.

"Постійно аналізується аномальна активність окремих облікових записів і у випадку, якщо вони використовуються не для бронювання індивідуальних поїздок, а для масованого викупу квитків на різні прізвища – такі облікові записи можуть зупинятися", - зазначили співробітники УЗ.

Вказано, що у зоні ризику користувачі, які регулярно оформлюють квитки на 10 і більше пасажирів протягом тижня. Якщо є необхідність перевезення такої кількості осіб, слід оформлювати групове замовлення.

Підставою для блокування також може стати аномальна активність щодо повернення квитків та купівлі тих самих місць на інші ПІБ. Так роблять спекулянти, які обирають місця у поїздах після надходження квитків у продаж, а потім шукають покупців.

Що робити, якщо Укрзалізниця заблокувала обліковий запис

У компанії закликали пасажирів використовувати додаток для подорожей з рідними та друзями, оформляючи групове замовлення за правилами. Телефон для довідок: 0 800 503 111.

Укрзалізниця полегшить роботу туристичним операторам – компанія працює над верифікацією особи користувача через "Дію" та доопрацюванням індивідуальних кабінетів для корпоративних замовників.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця попередила про дефіцит поїздів пасажирів, які виїжджають за кордон.