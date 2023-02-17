У США назвали найкращі автомобільні бренди 2023 року

Американський журнал Consumer Reports назвав найкращі автомобільні бренди 2023 року. На першому місці опинився німецький бренд BMW, у якого загальна оцінка становила 81 бал.

До трійки найкращих автомобільних брендів за версією Consumer Reports у 2023 році також увійшли Subaru та Mini. У них загальний рейтинг становив 79 балів. Потрібно відзначити, що компанія Subaru вже чотири роки поспіль входить у трійку кращих автомобільних брендів за версією Consumer Reports.

Lexus і Honda увійшли до п'ятірки найкращих автомобільних брендів, оскільки мають загальну оцінку 77 балів. Lexus порівняно з минулим роком опустився на одну позицію, а Honda, навпаки, піднялася на одну позицію.

До десятки кращих автомобільних брендів за версією Consumer Reports у 2023 році також увійшли Toyota (піднялася на три позиції), Genesis (піднявся на 12 позицій), Mazda (опустилася на шість позицій), Audi (опустилася на три позиції) та Kia (піднялася на три позиції) вісім позицій).

Як бачимо, у десятці найкращих автомобільних брендів п'ять компаній із Японії. Минулого року їх було шість. І в десятці найкращих у 2023 році немає жодного автовиробника із США .

У самому низу цього рейтингу знаходиться британська компанія Land Rover. Загальна оцінка автомобілів цього бренду становила 45 балів. Трохи кращою є ситуація у Jeep, у якого загальна оцінка 46 балів. У Jaguar 52 бали, Alfa Romeo 53 бали, а у Mitsubishi 54 бали.

Слід зазначити, що рейтинг журналу Consumer Reports у 2023 році був складений із 32 автомобільних брендів, присутніх у США . Загальна оцінка втзначяалася за чотирма критеріями: надійність, задоволеність власника, безпека та результати дорожніх тестів. Тобто враховуються як об'єктивні (результати краш-тестів, кількість несправностей), так і суб'єктивні (опитування власників автомобілів) дані.

Щороку в різних країнах світу називають найкращі та найгірші автомобільні бренди. У США , наприклад, це роблять журнал Consumer Reports та дослідницька компанія J.D. Power. У Німеччині – організація з технічного нагляду T?V, експерти якої проводять технічний огляд автомобілів. Подібні рейтинги є і у Великій Британії.

Нагадаємо, раніше організація T?V у 2023 році опублікувала звіт щодо автомобілів, які найчастіше ламаються.