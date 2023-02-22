У київському метро з'являться незвичайні для столиці вагони: як вони виглядають

Київський метрополітен разом із містом проводять процедуру закупки наскрізних вагонів коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це ТСН розповів начальник столичної підземки Віктор Брагінський, інформує Апостроф .

За його словами, наприкінці лютого має розпочатися другий етап процедури у вигляді аукціону.

Віктор Брагінський зазначив, що мало хто вже використовує окремі вагони у метро, водночас наскрізні більш просторі, тому можуть вмістити більше пасажирів.

"Ми плануємо отримати 50 наскрізних вагонів – відповідно буде 10 поїздів", - пояснив він.

Крім цього, в рамках проекту "Київський міський електротранспорт" готується тендерна документація на придбання ще 50 нових наскрізних вагонів.

Після того, як оберуть переможця аукціону, метро планує отримати рухомий склад вже у 2024 році, зазначив він.