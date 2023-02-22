У київському метро з'являться незвичайні для столиці вагони: як вони виглядають

Київський метрополітен разом із містом проводять процедуру закупки наскрізних вагонів коштом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це ТСН розповів начальник столичної підземки Віктор Брагінський, інформує Апостроф.

За його словами, наприкінці лютого має розпочатися другий етап процедури у вигляді аукціону.

Віктор Брагінський зазначив, що мало хто вже використовує окремі вагони у метро, водночас наскрізні більш просторі, тому можуть вмістити більше пасажирів.

"Ми плануємо отримати 50 наскрізних вагонів – відповідно буде 10 поїздів", - пояснив він.

Крім цього, в рамках проекту "Київський міський електротранспорт" готується тендерна документація на придбання ще 50 нових наскрізних вагонів.

Після того, як оберуть переможця аукціону, метро планує отримати рухомий склад вже у 2024 році, зазначив він.


Олексій Руденко, Апостроф





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