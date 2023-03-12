У Харкові метро нарешті відновило роботу після обстрілу

Водночас трамваї та тролейбуси ще не курсуватимуть.

У Харкові метро нарешті відновило роботу після обстрілу

У Харкові метрополітен сьогодні відновив перевезення пасажирів після російських обстрілів в ніч на 9 березня, коли в місті повністю зникло електропостачання, повідомили в КП «Харківський метрополітен»

Спочатку у Департаменті інфраструктури повідомили, що , інтервал руху на всіх лініях метро становитиме 15 хвилин, однак вранці в метрополітені попередили, що технічних причин тимчасово збільшено інтервали на усіх трьох лініях харківської підземки.

Водночас трамваї та тролейбуси в Харкові поки що не курсуватимуть. Для їх заміщення в місті розробили схему роботи муніципальних автобусів, яку впроваджуватимуть на час роботи метро та знеструмлення наземного електротранспорту.


Ірина Знась, ZN.ua





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