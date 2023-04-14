Метро на Виноградар бути: коли у Києві добудують зелену гілку

Столична влада відновила роботи з будівництва гілки метрополітену в напрямку району Виноградар.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в коментарі телеканалу "Київ", інформує Апостроф.

"Хочу вибачитись перед киянами… Те, що в нас було заплановано ще минулого року зробити, але з початком військових дій ми зупинили будівництво. Воно було зупинене, по-перше бо з міста Києва виїхала велика частина наших мешканців, велика частина робітників, які долучені до робіт, виїхали за кордон, пішла в лави ЗСУ. В цьому році ми відновили будівництво", - заявив він.

Також він назвав приблизні терміни закінчення будівництва і відповідно відкриття нової гілки метрополітену в Києві.

"Воно посунулось, але питання будівництва метро було, ми не відмовляємося, і зараз будівництво знов набирає оберти для того, щоб… ну, на цей рік я думаю, що ні, а наступного року маємо план метро на Виноградар відкрити", - зазначив мер Києва.


Іван Троянов, Апостроф





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