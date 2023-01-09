Що буде з ринком б/в авто в Україні в 2023 році - прогноз експертів

У 2023 році в Україні щомісяця може укладатися від 50 до 100 тисяч угод купівлі-продажу б/в автомобілів, залежно від становища в енергетичній сфері. Такий прогноз зробили експерти Інституту досліджень авторинку.

Згідно з прогнозом експертів, у 2023 році в нашу країну щомісяця ввозитимуть від 10 до 20 тисяч вживаних автомобілів. Ця цифра залежатиме від ставок митних платежів. Якщо уряд знизить ставки, то кількість ввезених євроблях може бути значно більшою. Можуть щомісяця ввозити і по 50 тисяч автомобілів, як до війни.

У 2023 році найбільше автомобілів на іноземній реєстрації в Україну ввозитимуть, як і раніше, з Європи. Частка б/в автомобілів із США становитиме 25-35%. В основному це буде машини віком до 5 років.

Експерти Інституту досліджень авторинку зараз не очікують на якісь значні зміни цін на автомобілі в Україні в 2023 році. Але ситуація може змінитися в залежності від становища на фронті, ситуації в економіці, курсу іноземних валют. Загалом, наступного року на вторинному автомобільному ринку найчастіше купуватимуть машини в ціновому сегменті 2-5 тисяч доларів.

Що ж до моделей на вторинному автомобільному ринку, то інтереси українців не зміняться. Вони найчастіше купуватимуть ті ж моделі, що й у попередні роки.

Нагадаємо, раніше ми повідомили, що може бути з цінами на бензин та дизельне паливо в Україні у 2023 році.