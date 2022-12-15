Експерт розповів, на які автомобілі збільшився попит в Україні

В Україні в 2022 році в умовах воєнного стану збільшився попит на б/в автомобілі у віці до 3 років. Про це розповіла глава компанії West Auto Hub Юлія Риковська.

Експерт розповів, на які автомобілі збільшився попит в Україні

За її словами, "майже нові" автомобілі зараз у нашій країні успішно конкурують із новими автомобілями. Справа в тому, що зараз є проблеми з доставкою нових автомобілів в Україну. Іноді на нові автомобілі українцям доводиться чекати 3-6 місяців. Крім того, деякі бренди мають проблеми з доступністю нових моделей. Більше того, у 2023 році, прогнозує експерт, у деяких брендів частина модельної лінійки взагалі буде недоступна українським покупцям.

Тож не дивно, що українці стали частіше купувати так звані "майже нові" автомобілі, вік яких не перевищує 3 років.

Експерт розповів, на які автомобілі збільшився попит в Україні

Юлія Риковська прогнозує, що у 2023 році в нашій країні збільшиться попит на комерційний транспорт та на сільськогосподарську техніку.

Тим часом, за даними Інституту досліджень авторинку, у 2023 році в Україні щомісяця може укладатися від 50 до 100 тисяч угод купівлі-продажу вживаних автомобілів. Щомісяця ввозитимуть від 10 до 20 тисяч б/в автомобілів.

Нагадаємо, раніше ми повідомили, що в Україні змінилася схема реєстрації та перереєстрації автомобілів, а також інших транспортних засобів.


Максимов Віталій, Тудей





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