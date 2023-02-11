Експерти визначили найбільш надійні та ненадійні автомобілі сучасності
У США опубліковано традиційний рейтинг надійності нових автомобілів. Його щорічно складає агентство JD Power, і саме на його сайті опубліковані результати дослідження, пише
Методика JD Power залишилася незмінною — експерти опитали власників авто віком до трьох років і дізналися, які несправності авто довелося усувати.
Саме кількість поломок на 100 машин є критерієм рейтингу. Зазначається, що найчастіше у нових авто виходить із ладу електроніка. Зокрема найпоширенішими є проблеми з мультимедійними системами.
Порівняно з минулим роком загальний рівень надійності збільшився зі 192 до 186 несправностей на 100 авто. Також зазначається, що у масових моделей цей показник становить 182, а преміальні — 205.
Лідером серед брендів є Lexus з показником 133. Друге місце — у Genesis (144), а третє — у Kia (152). У хвості рейтингу — Land Rover (273), Lincoln (259) та Audi (252). Найбільший прогрес за рік зробили RAM (+77 пунктів), Volvo (+41) та Nissan (+35).
Серед моделей найкращі показники у Toyota C-HR та Lexus RX — по 111 проблем на 100 машин. Також названі найнадійніші авто у різних класах.
Найнадійніші автомобілі за версією JD Power:
- компактні авто — Kia Forte/Cerato;
- компактний преміальний автомобіль — BMW 4-Series;
- компактні спортивні автомобілі — Mini Cooper;
- середньорозмірні авто — Kia Optima;
- мінівени — Toyota Sienna;
- субкомпактні кросовери — Toyota C-HR;
- субкомпактні преміальні кросовери — BMW X2;
- компактні кросовери — Kia Sportage;
- компактні преміальні кросовери — Lexus NX;
- середньорозмірні кросовери — Chevrolet Blazer;
- середньорозмірні преміальні кросовери — Lexus RX;
- великі кросовери — Toyota Highlander;
- повнорозмірні позашляховики – Chevrolet Tahoe;
- середньорозмірні пікапи — Toyota Tacoma;
- повнорозмірні пікапи — GMC Sierra;
- важкі пікапи — Chevrolet Silverado HD.