Експерти визначили найбільш надійні та ненадійні автомобілі сучасності

У США опубліковано традиційний рейтинг надійності нових автомобілів. Його щорічно складає агентство JD Power, і саме на його сайті опубліковані результати дослідження, пише «Фокус» .

Методика JD Power залишилася незмінною — експерти опитали власників авто віком до трьох років і дізналися, які несправності авто довелося усувати.

Саме кількість поломок на 100 машин є критерієм рейтингу. Зазначається, що найчастіше у нових авто виходить із ладу електроніка. Зокрема найпоширенішими є проблеми з мультимедійними системами.

Порівняно з минулим роком загальний рівень надійності збільшився зі 192 до 186 несправностей на 100 авто. Також зазначається, що у масових моделей цей показник становить 182, а преміальні — 205.

Лідером серед брендів є Lexus з показником 133. Друге місце — у Genesis (144), а третє — у Kia (152). У хвості рейтингу — Land Rover (273), Lincoln (259) та Audi (252). Найбільший прогрес за рік зробили RAM (+77 пунктів), Volvo (+41) та Nissan (+35).

Серед моделей найкращі показники у Toyota C-HR та Lexus RX — по 111 проблем на 100 машин. Також названі найнадійніші авто у різних класах.

Найнадійніші автомобілі за версією JD Power: