Українцям доведеться дорожче платити за вживані автомобілі зі США

У США продовжують збільшуватися ціни на б/в автомобілі. Це означає, що українцям, які купують вживані машини на американських аукціонах, доведеться дорожче за них платити.

Українцям доведеться дорожче платити за вживані автомобілі зі США

Саме зі США зараз в Україну ввозять найбільше б/в автомобілів. Так, наприклад, за даними українського Інституту досліджень авторинку, з серпня 2022 року до січня 2023 року в Україну зі Сполучених Штатів ввезли 23 900 б/в автомобілів (на загальну суму понад 9 млрд гривень). З Польщі за цей же період до нашої країни ввезли 16 400 б/в машин (на 2,9 млрд гривень), а з Німеччини – 14 300 автомобілів (на 2,4 млрд гривень).

Як бачимо, українці витрачають величезні гроші на покупку автомобілів у США. І ця цифра лише збільшуватиметься.

Чому? Тому що на американському ринку продовжує зростати вартість таких машин. Так, у лютому 2023 року середня вартість вживаних автомобілів у Сполучених Штатах порівняно з січнем збільшилася на 3,7%. Це найпомітніше зростання цін на вживані авто на американському ринку за один місяць починаючи з лютого 2009 року (тоді за один місяць ціни піднялися на 4,4%).

Нагадаємо, в 2021 році в США б/в автомобілі подорожчали на 35%. Таку статистику оприлюднило видання Car and Driver.

Чим викликане зростання цін на вживані автомобілі в США, адже там щороку випускають та продають велику кількість нових машин? Цей процес розпочався під час пандемії коронавірусу, коли виник дефіцит мікрочіпів. Автовиробники через дефіцит мікрочіпів почали менше випускати автомобілів, і в результаті цього збільшився попит на старі машини, що відбилося на їх ціні.

Українцям доведеться дорожче платити за вживані автомобілі зі США

Свій негативний внесок у виробництво автомобілів зробила і війна в Україні, яку розв'язали російські агресори. Через війну посилилися проблеми з постачанням нових машин.

Купівля автомобілів у США та доставка їх до України – процес складний, який потребує багато часу. Тим не менш, українці охоче купують американські вживані автомобілі. Чому? Тому що в цьому випадку можна купити майже нову модель, автомобіль з невеликим пробігом або з великим набором обладнання, багато з яких у Європі просто немає.

Нагадаємо, раніше експерт розповів про те, як українців дурять при купівлі битих автомобілів на американських онлайн-аукціонах.


Максимов Віталій, Тудей





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