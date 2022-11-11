Європарламент схвалив «транспортний безвіз» між ЄС та Україною

Далі угоду має ратифікувати Європейська Рада.

Європарламент схвалив «транспортний безвіз» між ЄС та Україною
© Суспільне UA

Депутати Європарламенту ратифікували Угоду про вантажні перевезення автотранспортом між Україною та ЄС, повідомляє Міністерство інфраструктури.

«Угода почала діяти ще до завершення ратифікаційних процедур - після підписання в Ліоні в червні 2022 року. Вона скасовує для українських перевізників необхідність отримувати дозволи для виконання двосторонніх і транзитних перевезень територією ЄС», - пояснюють в міністерстві.

Завдяки цій угоді українські водії продовжують використовувати українські посвідчення водія та сертифікати про професійну компетентність для водіння в ЄС без необхідності отримувати міжнародне посвідчення водія.

Термін дії угоди між ЄС та Україною - 1 рік. Україна та ЄС нині працюють над продовженням цього терміну ще на рік. Тривають технічні консультації.

«ЄС та Україні ця Угода дозволяє упорядкувати транспортну логістику, яка була порушена через повномасштабне вторгнення росії до України. З того часу для Міністерства інфраструктури України пріоритетними напрямами роботи є пошук, забезпечення розвитку та підтримання безперебійного функціонування альтернативних логістичних шляхів», – розповідають в міністерстві.

За даними Мінінфраструктури, «транспортний безвіз» вже дозволив збільшити товарообіг: за липень – вересень у порівнянні з квітнем – червнем фізичний обсяг експорту вантажів збільшився на 54%, а імпорту – на 67%. У грошовому вимірі експорт вантажів збільшився на 3,3%, а імпорт – на 38%.

Від початку дії «транспортного безвізу» з ЄС збільшилась і кількість автоперевізників, які перетинають державний кордон України в напрямку Євросоюзу.

За липень-серпень кількість автоперевізників, які перетинають державний кордон України в напрямку ЄC, збільшилася на 21% порівняно з травнем-червнем. А у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року – на 44%.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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