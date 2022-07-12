Суд дозволив українцям їздити із плівкою на номерних знаках

Українці можуть їздити на автомобілях з поліетиленовою плівкою на номерних знаках, якщо вона не заважає їх ідентифікувати з відстані 20 метрів. Такого рішення у справі № 536/1798/21 дійшов Другий апеляційний адміністративний суд.

Ця історія розпочалася у жовтні 2021 року у Кременчуці, коли інспектор поліції оштрафував водія на 850 гривень за те, що номерні знаки його автомобіля були вкриті поліетиленовою плівкою. Водій зі штрафом не погодився та оскаржив його у суді.

У позовній заяві він звернув увагу суду на те, що номерний знак на його автомобілі не був закритий та легко читався. При цьому прозора поліетиленова плівка, нанесена на номерний знак з метою запобігти його забрудненню, не заважала прочитати його з відстані 20 метрів, як вимагає законодавство.

Кременчуцький суд Полтавської області скасував штраф, оскільки визнав, що не було підстав для його винесення. Надалі справа потрапила до Другого апеляційного адміністративного суду, який також став на бік водія.

Суд підкреслив, що з відеозапису з нагрудного відеореєстратора поліцейського встановлено, що на номерному знаку автомобіля була прозора, трохи затемнена поліетиленова плівка. Вона не заважала ідентифікації символів номерного знака.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мешканець Києва продав 16 автомобілів, які він узяв у найм.