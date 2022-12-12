Біженці з України зможуть безкоштовно їздити в громадському транспорті Риги до липня

Громадяни України, зареєстровані в Ризькому центрі підтримки, наступного року знову отримають право безкоштовного проїзду столичним громадським транспортом. Про це повідомляє Delfi.

Біженці з України зможуть безкоштовно їздити в громадському транспорті Риги до липня
Фото: .delfi.lv

Безкоштовний проїзд

Українські біженці можуть їздити в ризькому громадському транспорті безкоштовно до кінця цього року. Наразі цей термін передбачається продовжити до 30 червня 2023 року.

Поправки до обов'язкових правил ще мають бути ухвалені на засіданні ради та схвалені Міністерством охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку.

Як отримати квиток

Громадяни України, які ще не мають електронного квитка і яким не надано знижку на проїзд, можуть звернутися до центрів обслуговування клієнтів R?gas satiksme та Ризького центру підтримки українців.

Щоб отримати знижку на проїзд та електронний квиток, необхідно взяти із собою документи та роздруківку з персональним кодом, присвоєним у Латвії.





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