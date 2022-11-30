Коли світлофори не працюють: як тепер їздити в Україні

Відключені світлофори вже стали звичним явищем для українських водіїв, але попри це, з проїздом складних та небезпечних перехресть досі виникають складнощі.

Проїзд перехресть досить чітко регламентовано у Правилах дорожнього руху. Втім, досвідчені водії слідують не тільки формальним, але й «неписаним» правилам. За умови блекауту без них обійтись буде складно, пише Auto24 .

Перше що потрібно робити – знижувати швидкість перед перехрестям. Зазвичай на перехресті є пішохідні переходи, а при відсутності освітлення у темну пору доби, людей, які по ним ходять, не завжди гарно видно. Для багатьох водіїв проїзд перехресть зі швидкістю 30 км/год і навіть менше вже став нормою.

Другий важливий момент – ввічливість. Якщо на другорядній дорозі вже зібралась черга з машин охочих перетнути перехрестя, а трафік на головній дорозі досить жвавий – їм варто дати можливість проїхати не зважаючи на знаки пріоритету.

Інколи на складних та небезпечних перехрестях стоїть регулювальник. За Правилами дорожнього руху його сигнали мають пріоритет над сигналами світлофора, дорожніми знаками та розміткою. Якщо регулювальника немає слід орієнтуватись на дорожні знаки. Якщо ж і знаки відсутні, то перехрестя вважається рівнозначним і водії керуються правилом «перешкоди праворуч».

“На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух”.

Порушення правил проїзду перехресть, згідно частини другої статті 122 КУпАП, тягне за собою накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн).