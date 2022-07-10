В "Укравтодорі" розповіли, як РФ відремонтує дороги

Відновлення доріг коштуватиме Україні 900 млрд грн. В «Укравтодорі» заявили, що гроші мають намір брати із заморожених активів Росії. Про це повідомив заступник голови компанії Андрій Івко в інтерв'ю "Сніданку з 1+1".

Він зазначив, що загалом на відновлення доріг потрібно близько чотирьох років, але базові інфраструктурні елементи обіцяють відновити вже за рік-півтора.

За словами Івка, насамперед відновлять дороги, які з'єднують облцентри з маленькими населеними пунктами, це узгоджується із ЗСУ. Також спочатку відбудовуються гуманітарні дороги, такі як Київ-Чоп, Київ-Харків, Київ-Чернігів.

Як повідомив заступник голови "Укравтодору", у цьому процесі допомагає Україні Чехія.

"Чехія передала два тимчасові мости – на опорах складаємо "лего-міст", яким рухатимуться автомобілі. Один такий міст ми монтуватимемо в Київській області, ще дадуть два мости", – розповів Андрій Івко.