Міг їздити та плавати: рідкісний Porsche 597 пустять з молотка за астрономічну суму

5 серпня на аукціоні RM Sotheby’s продадуть 22 прототипи першого позашляховика в історії німецького Porsche - Type 597 створювали для німецької армії. Вартість одного із екземлярів варіюється від 725 000 до 775 000 доларів.

Про це розповіли в Carscoops.

У середині 1950-х років Porsche розробив для німецької армії Type 597 лише в 71 екземплярі, який змагався з Auto Union і Borgward Group за військовий контракт, але не зміг обійти конкурентів.

Його особливість полягає у відсутності дверей і двигуну, який розташований ззаду. Крім того, з 22 виготовлених прототипів Porsche Type 597 принаймні два мали гвинти та весла, щоб зробити їх повністю амфібійними (така машина здатна пересуватись і суходолом, і водою, і під водою).

Позашляховик оснащений 1,5-літровим чотирициліндровим двигуном із повітряним охолодженням, який взяли зі спорткару 365 і встановили ззаду. Також він має таку ж чотириступінчасту механічну коробку передач, як і 356, але з врахуванням армійської мети розробки, трансмісію модифікували з акцентом на надійність, а не продуктивність.

Разом з цим конструкція кузова також забезпечувала достатню висоту для підйому на круті пагорби до 65 градусів, а також перетину великих водойм, інформує Апостроф.


Ліза Бровко, Апостроф





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