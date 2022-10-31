На аукціон виставили дуже рідкісний Ferrari - авто оцінюють у $2 млн: фото раритету

Рідкісний автомобіль - Ferrari Testarossa Spider 1990 року випуску, збудований Pininfarina - пустять з молотка в листопаді. Кабріолет, схожий на мрію про суперкар 80-х, оцінили у кругленьку суму, інформує Апостроф .

Про це повідомляє видання Тhe drive.

Відомо, що наприкінці 80-х років італійська фірма Pininfarina одержала замовлення на створення семи автівок Ferrari Testarossa з унікальними поєднаннями кольорів для брунейської королівської родини. Згодом було створено ще кілька кабріолетів для багатих клієнтів. Виставлений на продаж екземпляр - одне з таких авто.

Даний кабріолет замовили у 1989 році і він ніколи не реєструвався. Його пробіг - тільки 413 кілометрів.

"Я не знаю, хто замовляє у Pininfarina кузовний кабріолет із дванадцятициліндровим двигуном Ferrari і проїжджає на ньому в середньому сім миль на рік, але це слід вважати злочином проти людства", - пише автор статті.

У 2021 році, після 32 років простою, автівку оновили, замінивши паливний насос, зчеплення, двигун та підвіску. Кабріолет відправили у Pininfarina для роботи з відкидним верхом, перефарбування та оздоблення салону. Все це обійшлося у 205 тисяч доларів. Нинішній власник, витративши таку суму лише реставрацію перед продажем, розраховує отримати на аукціоні від 1,6 млн до 2,1 млн доларів США .

"Цей кабріолет Testarossa з червоним салоном та чорним салоном схожий на мрію про суперкар 80-х. Він виглядає не так добре, як оригінальне купе з піднятим верхом, але коли його верх опущений, він виглядає приголомшливо. Однак ці погляди відійдуть на другий план, коли ви почнете чути співи Flat-12 на свіжому повітрі", - наголошується в статті.

Примітно те, що у нового власника авто можуть виникнути проблеми з його реєстрацією. Адже коли Pininfarina створювала Testarossa Spider, їм було присвоєно унікальні шестизначні VIN-номери, а дане авто - EFG092.

Наразі невідомо, чи взагалі можлива реєстрація VIN-кодів в деяких країнах. Зокрема, в Америці лише деякі штати приймають заявки на реєстрацію машин з унікальними VIN-кодами.

Очевидно, той, хто може дозволити собі таку розкіш, не переймається подібними дрібницями.