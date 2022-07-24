В Україні пошкоджено 20% автомобільних доріг - Укравтодор

В Україні внаслідок злочинних дій російських окупантів пошкоджено або зруйновано 25 000 км автомобільних доріг, що становить 20% усіх українських доріг. Про це розповів перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

В Україні пошкоджено 20% автомобільних доріг - Укравтодор

За його словами, на ремонт цих доріг, а також на відновлення мостів, шляхопроводів та іншої дорожньої інфраструктури потрібно близько 950 млрд гривень та приблизно 4 роки часу (основні об'єкти можна відновити та відремонтувати за 1-1,5 роки). Гроші Укравтодор пропонує брати із заморожених активів країни-агресора.

Але насправді на відновлення українських доріг потрібно ще більше грошей та часу. Справа в тому, що на тимчасово окупованій території теж багато пошкоджених автомобільних доріг. Після звільнення цих територій там також потрібно буде ремонтувати транспортну інфраструктуру. Скільки там пошкоджено доріг та скільки на їх ремонт потрібно буде грошей – ще, звісно, не відомо.

В Україні пошкоджено 20% автомобільних доріг - Укравтодор

Зараз Укравтодор продовжує ремонтувати дороги між обласними центрами і ті, які використовують ЗСУ. Крім того, ведуться повсякденні дорожні роботи у кожній області.

Тим часом, раніше стало відомо, коли в Україні стабілізується ситуація з бензином.


Максимов Віталій, Тудей





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