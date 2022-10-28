Укравтодор оцінив збитки для мережі автодоріг України

Цифра наближається до одного мільярда доларів.

Укравтодор оцінив збитки для мережі автодоріг України
© Pixabay

Українська інфраструктура посідає друге місце у списку цілей російських ударів після військових об’єктів. Таким чином окупанти завдали збитків українським дорогам на суму 973 мільярдів доларів. Але це приблизна сума, яка з кожним днем збільшується. Про це розповів перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко в інтерв’ю Укрінформу.

"Загалом інфраструктурних руйнувань зазнали 15 областей. Очевидно, що регіони, які наближені до лінії фронту, потерпіли найбільше. Тому для того, аби повною мірою оцінити шкоду, завдану росіянами, наприклад, в Луганській чи Херсонській області, потрібно звільнити окуповані регіони", – пояснив представник Укравтодору.

За останніми даними, в Україні пошкоджені понад 25 тис км доріг, з них 8,8 тис км – державних. Також зруйновано 326 мостів та шляхопроводів, з них 140 – на автошляхах державного значення. Разом з цим агентство автомобільних доріг очищує від наслідків бойових дій дороги державного значення та вулиці звільнених міст. Роботи вже виконали на 1440 км та забезпечили проїзд через 61 тимчасову переправу у місцях, де були зруйновані мости.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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