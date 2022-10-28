Укравтодор оцінив збитки для мережі автодоріг України
Цифра наближається до одного мільярда доларів.
Українська інфраструктура посідає друге місце у списку цілей російських ударів після військових об’єктів. Таким чином окупанти завдали збитків українським дорогам на суму 973 мільярдів доларів. Але це приблизна сума, яка з кожним днем збільшується. Про це
"Загалом інфраструктурних руйнувань зазнали 15 областей. Очевидно, що регіони, які наближені до лінії фронту, потерпіли найбільше. Тому для того, аби повною мірою оцінити шкоду, завдану росіянами, наприклад, в Луганській чи Херсонській області, потрібно звільнити окуповані регіони", – пояснив представник Укравтодору.
За останніми даними, в Україні пошкоджені понад 25 тис км доріг, з них 8,8 тис км – державних. Також зруйновано 326 мостів та шляхопроводів, з них 140 – на автошляхах державного значення. Разом з цим агентство автомобільних доріг очищує від наслідків бойових дій дороги державного значення та вулиці звільнених міст. Роботи вже виконали на 1440 км та забезпечили проїзд через 61 тимчасову переправу у місцях, де були зруйновані мости.