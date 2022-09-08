Стало відомо, де в Україні найбільше люблять їздити на електромобілях

У серпні 2022 року в Україні зареєстрували 1489 електромобілів. Найчастіше такі машини купують мешканці Києва, повідомив Укравтопром.

Стало відомо, де в Україні найбільше люблять їздити на електромобілях

Зокрема, у серпні поточного року кияни зареєстрували 243 автомобіля з електричною силовою установкою.

Люблять їздити на електромобілях й мешканці Львівської області. Вони у серпні купили 176 машин із електричною силовою установкою. Мешканці Київської області минулого місяця купили 109 електромобілів. Це третє місце серед усіх українських регіонів.

На четвертому місці за популярністю електромобілів знаходиться Тернопільська область. Там у серпні зареєстрували 104 електрокари. П'яте місце у Вінницької області. Там минулого місяця зареєстрували 102 авто з електричною силовою установкою.

Стало відомо, де в Україні найбільше люблять їздити на електромобілях

Найпопулярніший електромобіль серед українців – Nissan Leaf. Також жителі України часто купують Volkswagen ID.4, Volkswagen е-Golf, Renault Zoe та Tesla Model 3. Більшість електрокарів, які купують українці, раніше вже були в експлуатації.

За даними Головного сервісного центру МВС, в Україні зараз зареєстровано вже понад 40 тисяч електромобілів. З них 7 246 – у 2022 році.

Раніше Інститут споживчих експертиз повідомив, що в Україні часто замість якісного бензину А-95 продають небезпечну для машин "бодягу".


Максимов Віталій, Тудей





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