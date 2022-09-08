На трасі Нюрбургрінг помітили оновлений Mercedes GLA-Class

Компанія Mercedes-Benz почала тестувати оновлений Mercedes-Benz GLA-Class. Фотошпигуни помітили цей кросовер під час тестів на трасі Нюрбургрінг у Німеччині.

Судячи з фотографій, оновлення у Mercedes-Benz GLA-Class будуть мінімальними. Зокрема, кросовер отримає нову радіаторну решітку, нові фари та нові задні ліхтарі.

Такі невеликі зміни у дизайні пов'язані з тим, що Mercedes-Benz планує розробити та випустити на ринок нове покоління GLA-Class. Нове покоління Mercedes GLA-Class збудують на платформі MMA, а не на платформі MFA, на якій створено модель поточного покоління.

Що ж до салону, то в ньому теж відбудуться невеликі зміни. Так буде нова інформаційно-розважальна система MBUX. У оновленого A-Class є нове кермо, тому логічно припустити, що його отримає й оновлений GLA-Class.

У лінійці двигунів жодних змін не очікується. Як і раніше, покупцям запропонують GLA45 з трициліндровим 2,0 л двигуном з турбонаддувом потужністю 416 к.с. і 500 Нм крутного моменту, а також GLA35 з мотором потужністю 302 к.с. і 400 Нм крутного моменту.

Коли оновлений Mercedes-Benz GLA-Class з'явиться у продажу - ще не відомо. Очевидно, це відбудеться у 2023 році.