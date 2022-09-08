На трасі Нюрбургрінг помітили оновлений Mercedes GLA-Class

Компанія Mercedes-Benz почала тестувати оновлений Mercedes-Benz GLA-Class. Фотошпигуни помітили цей кросовер під час тестів на трасі Нюрбургрінг у Німеччині.

На трасі Нюрбургрінг помітили оновлений Mercedes GLA-Class

Судячи з фотографій, оновлення у Mercedes-Benz GLA-Class будуть мінімальними. Зокрема, кросовер отримає нову радіаторну решітку, нові фари та нові задні ліхтарі.

Такі невеликі зміни у дизайні пов'язані з тим, що Mercedes-Benz планує розробити та випустити на ринок нове покоління GLA-Class. Нове покоління Mercedes GLA-Class збудують на платформі MMA, а не на платформі MFA, на якій створено модель поточного покоління.

Що ж до салону, то в ньому теж відбудуться невеликі зміни. Так буде нова інформаційно-розважальна система MBUX. У оновленого A-Class є нове кермо, тому логічно припустити, що його отримає й оновлений GLA-Class.

На трасі Нюрбургрінг помітили оновлений Mercedes GLA-Class

У лінійці двигунів жодних змін не очікується. Як і раніше, покупцям запропонують GLA45 з трициліндровим 2,0 л двигуном з турбонаддувом потужністю 416 к.с. і 500 Нм крутного моменту, а також GLA35 з мотором потужністю 302 к.с. і 400 Нм крутного моменту.

Коли оновлений Mercedes-Benz GLA-Class з'явиться у продажу - ще не відомо. Очевидно, це відбудеться у 2023 році.

На трасі Нюрбургрінг помітили оновлений Mercedes GLA-Class

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у США компанія Mercedes-Benz відкликала близько 1 млн кросоверів та мінівенів.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Українцям продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті ВідняУкраїнцям продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті Відня
У Києві сталася "фруктова" ДТП з переворотом: опубліковано фотоУ Києві сталася "фруктова" ДТП з переворотом: опубліковано фото
Ринок бензину А-95 переповнений небезпечною “бодягою“ - ІПЕРинок бензину А-95 переповнений небезпечною “бодягою“ - ІПЕ
Дизайнери показали Dacia Spring нового поколінняДизайнери показали Dacia Spring нового покоління
BMW показав на тизері BMW M2 нового поколінняBMW показав на тизері BMW M2 нового покоління
Блок рекламы


Похожие новости
Mercedes показав "вбивцю" Tesla Model S: проїде 660 км на одному зарядіMercedes показав "вбивцю" Tesla Model S: проїде 660 км на одному заряді
У Німеччині помітили оновлений Volkswagen TharuУ Німеччині помітили оновлений Volkswagen Tharu
Mercedes G-Class 2023 подорожчає на 8 150 доларівMercedes G-Class 2023 подорожчає на 8 150 доларів
Красиво, дорого, багато: Mercedes-Benz V-Class перетворили на розкішний мінівенКрасиво, дорого, багато: Mercedes-Benz V-Class перетворили на розкішний мінівен
У Мережі показали оновлений Dacia LoganУ Мережі показали оновлений Dacia Logan
У Європі тестують оновлений Mercedes CLA: знімки від фотошпигунівУ Європі тестують оновлений Mercedes CLA: знімки від фотошпигунів
На треку Нюрбургрінг помітили Mercedes-Benz CLE-Class CoupeНа треку Нюрбургрінг помітили Mercedes-Benz CLE-Class Coupe
На треку Нюрбургрінг помітили оновлений BMW X5 MНа треку Нюрбургрінг помітили оновлений BMW X5 M
Kia показала оновлений сіті-кар Kia RayKia показала оновлений сіті-кар Kia Ray
Шпигуни вперше показали оновлений Kia SorentoШпигуни вперше показали оновлений Kia Sorento
Последние новости
Подгружаем последние новости