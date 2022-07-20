Пожежа в Рені: у порту вибухнув бензовоз, є жертви

Вогнеборцям вдалося приборкати вогонь, але одна людина, на жаль, загинула, інформує ZN.ua.

Пожежа в Рені: у порту вибухнув бензовоз, є жертви
© ГУ ДСНС в Одеській області

19 липня близько 21:20 у порту міста Рені на Одещині спалахнула пожежа. Відбулося займання бензовоза, внаслідок чого одна людина загинула і ще одна отримала важкі опіки. Про це повідомило ГУ ДСНС в Одеській області.

За інформацією відомства, пожежа сталася під час повітряної тривоги у місті, що спричинило чутки про обстріл з боку російських окупантів. Насправді ж вибух стався через розгерметизацію цистерни бензовоза.

«Сьогодні, о 21:23, надійшло повідомлення про розгерметизацію цистерни автомобільного бензовоза (вибух) на території морського торговельного порту у місті Рені Ізмаїльського району. Підрозділи спрямовувались за підвищеним номером виклику. По прибуттю на місце виклику встановлено загорання 3-х автоцистерн з паливно-мастильними матеріалами. О 22:00 пожежа локалізована та о 22:48 ліквідована на площі 600 м.кв. На місці пожежі біля згорілої автоцистерни виявлено тіло загиблого чоловіка», – говориться у повідомленні.

Що стосується пораненого, то ним став чоловік 1978 року народження. Він отримав 95% відсотків опіків тіла і наразі перебуває у Ренійській лікарні у важкому стані.

ДСНС повідомляє, що у гасінні пожежі приймали участь 5 одиниць спеціалізованої техніки та 25 рятувальників.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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