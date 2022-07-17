2022-07-17
Черги вантажівок на кордоні в рази зменшились: прикордонники надають пріоритет бензовозам
У прикордонному відомстві розповіли про результати проекту «Відкритий кордон»
Черги на кордоні зменшились
Результатом реалізації проекту «Відкритий кордон» стало зменшення черг вантажівок на кордоні, а бензовозам надають пріоритет, - повідомляють в Державній прикордонній службі України.
Як
- Збільшено кількість смуг для руху вантажівок з 4-х до 10-ти;
- Створено додатковий термінал для оформлення легкового транспорту і автобусів.
Реорганізовано рух через «Ягодин»:
- Дозволено пропуск лише вантажному транспорту (понад 7,5 тонн) та рейсовим автобусам;
- Оформлення здійснюється на 21 смузі руху – раніше їх було 14; окрема смуга – для автомобілів без вантажу.
Також за інформацією відомства, відкрито рух для вантажівок з повною масою до 7,5 тонни через «Устилуг» та «Грушів».
«Сьогодні пріоритет у пропуску надається бензовозам, які прямують окремими смугами», - резюмують прикордонники.
Артем Руденко, ZN.ua