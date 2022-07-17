Черги вантажівок на кордоні в рази зменшились: прикордонники надають пріоритет бензовозам

Результатом реалізації проекту «Відкритий кордон» стало зменшення черг вантажівок на кордоні, а бензовозам надають пріоритет, - повідомляють в Державній прикордонній службі України.

Як зазначають у відомстві, в рамках проєкту «Відкритий кордон» відкрито рух оновленим пунктом пропуску «Краківець–Корчова»:

Збільшено кількість смуг для руху вантажівок з 4-х до 10-ти;

Створено додатковий термінал для оформлення легкового транспорту і автобусів.

Реорганізовано рух через «Ягодин»:

Дозволено пропуск лише вантажному транспорту (понад 7,5 тонн) та рейсовим автобусам;

Оформлення здійснюється на 21 смузі руху – раніше їх було 14; окрема смуга – для автомобілів без вантажу.

Також за інформацією відомства, відкрито рух для вантажівок з повною масою до 7,5 тонни через «Устилуг» та «Грушів».

«Сьогодні пріоритет у пропуску надається бензовозам, які прямують окремими смугами», - резюмують прикордонники.