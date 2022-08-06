Автобус із людьми зім'яло, як бляшанку: зростає кількість жертв важкої ДТП на трасі

На півночі Хорватії сталася аварія польського автобуса, внаслідок якої загинуло понад десять людей.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, спочатку було відомо про 11 загиблих та 34 постраждалих, проте пізніше кількість жертв зросла до 12.

Тих, хто вижив з травмами різного ступеня тяжкості, доправили до лікарень Загреба, Вараждіна і Чаковця.

За словами медиків, у людей травми кісток рук, ніг, тазу, хребта, переломи ребер та травми лицьових кісток. Життя деяких постраждалих залишається під загрозою, тривають операції.

Аварія сталася на 62-му кілометрі автомагістралі А4 між населеними пунктами Ярек-Бісаський та Подворець. З невідомих причин автобус із паломниками з Польщі з'їхав з маршруту та впав у кювет.

Повідомляється, що це одна із найжахливіших аварій на хорватських дорогах.

На кадрах можна побачити, що автобус після того, як він злетів з дороги, буквально зім'яло, як бляшанку.