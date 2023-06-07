Українці придбали рекордну кількість вживаних іномарок у травні: Топ-10 моделей
У травні український автопарк поповнили майже 15,4 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Це на 0,3% більше, ніж у місяцем раніше. Про це повідомляє Укравтопром.
Які авто реєстрували
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку, як і раніше, належала бензиновим авто — 45%. Також українці реєстрували дизельні авто — 36%, електромобілі — 12%, авто з ГБО — 5% та гібриди — 2%.
Топ-10 авто
Лідером травневих реєстрацій серед ввезених вживаних автівок став Volkswagen Golf.
До десятки найпопулярніших моделей місяця також увійшли:
- Volkswagen Golf (1333)
- Renault Megane (1230)
- Skod Octavia (840)
- Volkswagen Passat (694)
- Ford Focus (403)
- Nissan Leaf (388)
- Nissan Qashqai (360)
- Volkswagen Touran (326)
- Audi A4 (297)
- Skoda Fabia (294).
Середній вік авто
Середній вік вживаних легковиків, що у травні перейшли на українські номери, як і у квітні, становить 11 років, а найстарішим автомобілем була Honda Prelude 1992 року випуску.
Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 69,9 тис. уживаних автівок, ввезених з-за кордону, що у 3,2 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.