Українці придбали рекордну кількість вживаних іномарок у травні: Топ-10 моделей

У травні український автопарк поповнили майже 15,4 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Це на 0,3% більше, ніж у місяцем раніше. Про це повідомляє Укравтопром.

Фото: ukrinform.ua

Які авто реєстрували

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку, як і раніше, належала бензиновим авто — 45%. Також українці реєстрували дизельні авто — 36%, електромобілі — 12%, авто з ГБО — 5% та гібриди — 2%.

Топ-10 авто

Лідером травневих реєстрацій серед ввезених вживаних автівок став Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей місяця також увійшли:

Volkswagen Golf (1333)

Renault Megane (1230)

Skod Octavia (840)

Volkswagen Passat (694)

Ford Focus (403)

Nissan Leaf (388)

Nissan Qashqai (360)

Volkswagen Touran (326)

Audi A4 (297)

Skoda Fabia (294).

Середній вік авто

Середній вік вживаних легковиків, що у травні перейшли на українські номери, як і у квітні, становить 11 років, а найстарішим автомобілем була Honda Prelude 1992 року випуску.