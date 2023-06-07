Українці придбали рекордну кількість вживаних іномарок у травні: Топ-10 моделей

У травні український автопарк поповнили майже 15,4 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Це на 0,3% більше, ніж у місяцем раніше. Про це повідомляє Укравтопром.

Українці придбали рекордну кількість вживаних іномарок у травні: Топ-10 моделей
Фото: ukrinform.ua

Які авто реєстрували

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку, як і раніше, належала бензиновим авто — 45%. Також українці реєстрували дизельні авто — 36%, електромобілі — 12%, авто з ГБО — 5% та гібриди — 2%.

Топ-10 авто

Лідером травневих реєстрацій серед ввезених вживаних автівок став Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей місяця також увійшли:

  • Volkswagen Golf (1333)
  • Renault Megane (1230)
  • Skod Octavia (840)
  • Volkswagen Passat (694)
  • Ford Focus (403)
  • Nissan Leaf (388)
  • Nissan Qashqai (360)
  • Volkswagen Touran (326)
  • Audi A4 (297)
  • Skoda Fabia (294).

Середній вік авто

Середній вік вживаних легковиків, що у травні перейшли на українські номери, як і у квітні, становить 11 років, а найстарішим автомобілем була Honda Prelude 1992 року випуску.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 69,9 тис. уживаних автівок, ввезених з-за кордону, що у 3,2 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.





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