Залізнична катастрофа в Індії: кількість загиблих наближається до 300

Попередній звіт показує, що аварія сталася в результаті збою сигналу.

У результаті жахливої залізничної аварії в індійському штаті Одіша загинули щонайменше 288 людей, ще близько 850 людей були доставлені в лікарні, інформує ZN.ua .

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Рятувальники очікують, що кількість загиблих збільшуватиметься, адже досі не розібрано купи брухту, на які внаслідок зіткнення перетворились вагони двох пасажирських і одного вантажного поїздів.

Згідно з першим урядовим звітом, пише The New York Times, близько 19:00 за місцевим часом 2 червня високошвидкісний пасажирський потяг Coromandel Express, що прямував з Калькутти, зіткнувся з вантажним потягом, який простоював на станції невеликого міста Баханага.

«Пасажирський потяг на повній швидкості йшов через станцію, оскільки не мав зупинятися», — йдеться у повідомленні.

Після зіткнення із вантажним потягом, пасажирський, у якому перебувало 1257 пасажирів, зійшов з рейок. Двадцять один із його вагонів зійшов з колії, три з них перекинулись на іншій рейки.

Одночасно із цим пасажирський потяг із Бенгалуру до Калькутти Yesvantpur-Howrah Express з 1039 пасажирами прямував у протилежному напрямку — по колії, на яку перекинулись три вагони потягу, що зійшов з рейок. Друге зіткнення спричинило сходження з рейок двох вагонів третього поїзда.

Раджеш Кумар, старший заступник комерційного директора Південно-Східної залізниці, заявив, що Coromandel Express змінив шлях — саме це призвело до трагедії. Причини цієї зміни розслідуються. Попередній звіт показує, що аварія сталася в результаті збою сигналу, говорять урядовці.

На місці трагедії працювали понад 200 машин швидкої допомоги і 100 додаткових лікарів, крім 80, які прибули туди одразу після катастрофи.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді прибув на місце події, поспілкувався з рятувальниками та оглянув уламки. Він також відвідав тих, хто вижив, у лікарнях.

«Я оцінив ситуацію на місці трагедії в Одіші. Слова не можуть передати мою глибоку скорботу. Ми прагнемо надати всю можливу допомогу постраждалим», — сказав Моді.

Сім'ї загиблих отримають по одному мільйону рупій ($12 тисяч), компенсація для важко поранених пасажирів складе 200 тисяч рупій, люди, які відбулися легким травмами отримають по 50 тисяч рупій. Уряди деяких штатів також оголосили про виплату компенсацій.

Найбільш смертоносна залізнична аварія в Індії сталася в 1981 році, коли потяг зірвався з мосту в річку в штаті Біхар, убивши близько 800 людей.