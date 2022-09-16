Два літаки зіткнулися в небі, фото: відомо про загиблих

дым катастрофа

У штаті Каліфорнія (США) зіткнулися два літаки. Внаслідок події загинули троє людей і собака.

Як повідомляє Newsweek, аварія сталася минулого місяця недалеко від муніципального аеропорту Уотсонвілл у штаті Каліфорнія. Тільки зараз у Національній раді з питань транспортної безпеки США з'ясували деталі інциденту.

Авіаційний експерт Макс Траскотт розповів, що двомоторний літак Cessna зіткнувся з іншим приватним судном. Пілот першого літака повернув праворуч за кілька хвилин до зіткнення, а друге судно летіло надто швидко.

Внаслідок зіткнення двох легкомоторних літаків загинули троє людей і собака. Пілот Карл Круппа та ще один пасажир із собакою перебували в одному з них, на борту іншого був один пілот.

Записи показали, що перед зіткненням пілоти розмовляли один з одним. Один з них попереджав, що той наближається до нього надто швидко.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Названо 12 найбільш надійних позашляховиків усіх часівНазвано 12 найбільш надійних позашляховиків усіх часів
Управління цивільної авіації Молдови заборонило Air Moldova відновлювати польоти до РосіїУправління цивільної авіації Молдови заборонило Air Moldova відновлювати польоти до Росії
Стало відомо, чому українці не хочуть купувати електромобіліСтало відомо, чому українці не хочуть купувати електромобілі
Водіям розповіли, як не стати жертвою автомобільних шахраївВодіям розповіли, як не стати жертвою автомобільних шахраїв
Chevrolet представив новий електричний кросоверChevrolet представив новий електричний кросовер
Блок рекламы


Похожие новости
В Одесі помітили пересічне авто з одним із "найкрутіших" номерних знаків України: фотоВ Одесі помітили пересічне авто з одним із "найкрутіших" номерних знаків України: фото
Subaru показав Crosstrek нового покоління - фотоSubaru показав Crosstrek нового покоління - фото
У Львівській області в ДТП з військовим автомобілем загинуло четверо людей: фотоУ Львівській області в ДТП з військовим автомобілем загинуло четверо людей: фото
Американський стартап показав прототип унікального 3-колісного електрокара: фото та відеоАмериканський стартап показав прототип унікального 3-колісного електрокара: фото та відео
Стало відомо, чому українці не хочуть купувати електромобіліСтало відомо, чому українці не хочуть купувати електромобілі
В Італії презентували шикарний суперкар Pagani Utopia: фото та характеристикиВ Італії презентували шикарний суперкар Pagani Utopia: фото та характеристики
У центрі Києва "герой паркування" заблокував рух тролейбусів та поплатився: фотоУ центрі Києва "герой паркування" заблокував рух тролейбусів та поплатився: фото
Volkswagen перетворив електрокросовер на екстремального "звіра": фото і відеоVolkswagen перетворив електрокросовер на екстремального "звіра": фото і відео
Стало відомо, скільки отримав Дорожній фонд за розмитнення євробляхСтало відомо, скільки отримав Дорожній фонд за розмитнення євроблях
Королівський гараж: фото авто, на яких їздила Єлизавета ІІКоролівський гараж: фото авто, на яких їздила Єлизавета ІІ
Последние новости
Подгружаем последние новости