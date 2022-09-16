Два літаки зіткнулися в небі, фото: відомо про загиблих

У штаті Каліфорнія (США) зіткнулися два літаки. Внаслідок події загинули троє людей і собака.

Як повідомляє Newsweek, аварія сталася минулого місяця недалеко від муніципального аеропорту Уотсонвілл у штаті Каліфорнія. Тільки зараз у Національній раді з питань транспортної безпеки США з'ясували деталі інциденту.

Авіаційний експерт Макс Траскотт розповів, що двомоторний літак Cessna зіткнувся з іншим приватним судном. Пілот першого літака повернув праворуч за кілька хвилин до зіткнення, а друге судно летіло надто швидко.

Внаслідок зіткнення двох легкомоторних літаків загинули троє людей і собака. Пілот Карл Круппа та ще один пасажир із собакою перебували в одному з них, на борту іншого був один пілот.

Записи показали, що перед зіткненням пілоти розмовляли один з одним. Один з них попереджав, що той наближається до нього надто швидко.