Кількість нових електрокарів за рік зросла на третину: які авто вибирають українці в блекаут

За 11 місяців 2022 року в Україну ввезли на 28% електрокарів більше, ніж за відповідний період минулого року: 11 700 проти 9 130. Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані ГСЦ МВС.

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Деталі

Торік, в середньому, в Україну ввозили 830 електрокарів на місяць. В перший місяць вторгнення РФ кількість імпортованих авто скоротилась до 195 електрокарів на місяць, натомість вже у квітні збільшилась удвічі й відтоді поступово зростала.

«Сплеск» ввезень електроавто зафіксовано в серпні. Тоді кількість електрокарів за місяць зросла у понад 2 рази — до 1540 електрокарів.

Найпопулярніші електрокари

Як й торік, найбільшим попитом в українців користується Nissan Leaf.

Цьогоріч було ввезено 2 таке авто — це 18% від усіх ввезених електрокарів за період.

Другу позицію несподівано обійняв Volkswagen ID.4 — 1 142 авто. Це 10% від загальної кількості електрокарів.

Tesla Model 3 втратила одну позицію та замикає топ-3 найпопулярніших електроавто в Україні. У 2022 році було ввезено 784 такі авто. Це майже 7% від загальної кількості імпортованих електрокарів.