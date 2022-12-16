Кількість нових електрокарів за рік зросла на третину: які авто вибирають українці в блекаут

За 11 місяців 2022 року в Україну ввезли на 28% електрокарів більше, ніж за відповідний період минулого року: 11 700 проти 9 130. Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані ГСЦ МВС.

Кількість нових електрокарів за рік зросла на третину: які авто вибирають українці в блекаут
Фото: pixabay.com

Деталі

Торік, в середньому, в Україну ввозили 830 електрокарів на місяць. В перший місяць вторгнення РФ кількість імпортованих авто скоротилась до 195 електрокарів на місяць, натомість вже у квітні збільшилась удвічі й відтоді поступово зростала.

«Сплеск» ввезень електроавто зафіксовано в серпні. Тоді кількість електрокарів за місяць зросла у понад 2 рази — до 1540 електрокарів.

Найпопулярніші електрокари

Як й торік, найбільшим попитом в українців користується Nissan Leaf.
Цьогоріч було ввезено 2 таке авто — це 18% від усіх ввезених електрокарів за період.

Другу позицію несподівано обійняв Volkswagen ID.4 — 1 142 авто. Це 10% від загальної кількості електрокарів.

Tesla Model 3 втратила одну позицію та замикає топ-3 найпопулярніших електроавто в Україні. У 2022 році було ввезено 784 такі авто. Це майже 7% від загальної кількості імпортованих електрокарів.





Интересные новости
Зустріч фанатів літньої гуми: у Києві через масову ДТП утворилася пробка, фотоЗустріч фанатів літньої гуми: у Києві через масову ДТП утворилася пробка, фото
Водіїв попередили про небезпеку, яка на них чекає взимкуВодіїв попередили про небезпеку, яка на них чекає взимку
General Motors розробляє новий електричний кросоверGeneral Motors розробляє новий електричний кросовер
Почалися тести універсалу BMW 5 Series нового поколінняПочалися тести універсалу BMW 5 Series нового покоління
В Естонії українським біженцям спростять процедуру реєстрації автоВ Естонії українським біженцям спростять процедуру реєстрації авто
Блок рекламы


Похожие новости
GM через денні ходові вогні відкликає 825 000 автомобілівGM через денні ходові вогні відкликає 825 000 автомобілів
Експерт розповів, на які автомобілі збільшився попит в УкраїніЕксперт розповів, на які автомобілі збільшився попит в Україні
В Естонії українським біженцям спростять процедуру реєстрації автоВ Естонії українським біженцям спростять процедуру реєстрації авто
В Україні змінилася схема реєстрації автомобілівВ Україні змінилася схема реєстрації автомобілів
Названо автомобілі з мінімальною кількістю виробничого бракуНазвано автомобілі з мінімальною кількістю виробничого браку
Skoda може припинити продавати свої автомобілі у КитаїSkoda може припинити продавати свої автомобілі у Китаї
В Україні можуть скасувати сертифікацію легкових автомобілівВ Україні можуть скасувати сертифікацію легкових автомобілів
Зіткнулися автобус з людьми, бус та легковик: масштабна ДТП сталася на Волині, кадриЗіткнулися автобус з людьми, бус та легковик: масштабна ДТП сталася на Волині, кадри
Який автомобіль можна привезти з Європи за 1000 євро і скільки він обійдеться в Україні – погляд експертівЯкий автомобіль можна привезти з Європи за 1000 євро і скільки він обійдеться в Україні – погляд експертів
В МВС повідомили, коли непотрібно проводити експертне дослідження автомобіляВ МВС повідомили, коли непотрібно проводити експертне дослідження автомобіля
Последние новости
Подгружаем последние новости